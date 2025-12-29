Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki otomobil Demirköy yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyü mevkiinde, Bilecik-Bozüyük istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Alınan bilgilere göre İsmail K. (69) idaresindeki 11 XX 992 plakalı otomobil, Pazaryeri Kavşağında yolculuk esnasında elektrik arızası nedeniyle aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki sürücüler tarafından fark edilerek durumu yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Jandarama ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, kısa süreli paniğe neden olurken, yol güvenliği itfaiye ve ekiplerin çalışmasının ardından yeniden sağlandı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılıldı.