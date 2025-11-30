Mardin Büyükşehir Belediyesi, 1. Cadde'de tarihi dokuyu bozan izinsiz uygulamalara karşı kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in en önemli tarihi akslarından biri olan 1. Cadde'de, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Koruma Amaçlı İmar Planı hükümlerine uymayan uygulamaları tek tek tespit ederek kaldırıyor.

Çalışmalar kapsamında çatılarda ve saçaklarda uygunsuz değişiklikler, tarihi yapılara uygun olmayan isim ve reklam panoları ile kent silüetini bozan güneş kırıcılar gibi izinsiz eklemeler hedef alınıyor.

Ekipler, tespit edilen unsurları yerinden sökerek binaları tarihi kent kimliğine uygun hâle getiriyor. Büyükşehir yetkilileri, 'Görüntü kirliliği yaratan ve Mardin'in eşsiz silüetini olumsuz etkileyen tüm uygunsuz müdahaleler sistematik olarak kaldırılacaktır. Binlerce yıllık tarihi dokumuzu korumak ve özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur' ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların ardından, tarihi Mardin'in simgesel caddelerinden 1. Cadde'nin çok daha otantik ve estetik bir görünüme kavuşması bekleniyor.