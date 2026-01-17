Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları tarafından düzenlenen 'Söz Emeklilerin! Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'na katıldı. ·

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları tarafından düzenlenen 'Söz Emeklilerin! Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması' Kocatepe Kültür Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekli vatandaşların salonu doldurduğu programda, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Mansur Yavaş, ABB olarak sadece emekliler için 3 milyar 421 milyon 327 bin lira katkıda bulunduklarını söyledi. · Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik yıpratma çabalarına da değinerek, 'Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıpratamazlar. İstedikleri iftirayı atsınlar. Halk arkamızda, kamuoyu desteği arkamızda. Bizler asla yalan söylemeyiz. Kusurumuz olursa da özür dileriz ama bütün varımızı yoğumuzu, 24 saatimizi kentimizde yaşayan insanların rahat etmesi, daha konforlu bir hayat yaşaması için çalışırız' dedi.