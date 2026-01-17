Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı bakanlıklarda üst düzey atamalar yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Bazı bakanlıklarda yapılan atamalarla ilgili kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel Bakan Yardımcısı, Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne Fırat Sunel, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne Esin Çakıl Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Burçin Gönenli, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne Raziye Bilge Koçyiğit, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin Emre Engin atandı. Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz, Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Ayşe Zeynep Gündüz, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Sezin Şahin Yeşildağ, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı'na Ayşe İnanç, Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığı'na Mustafa Kemal Basa, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı'na İhsan Emre Kadıoğlu, Çin Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Mert Tokman, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı'na İpek Zeytinoğlu Özkan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Barış Salcan,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, Vergi Müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan, Hazine ve Maliye Başmüfettişliği'ne Cem Çankaya, Hazine ve Maliye Müfettişliği'ne Ferhat Dinçer, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Nuray Serdaroğlu Erbil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Güvendi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları görevine Ali Ercan, Buğra Aydın, Yahya Coşkun,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı'na Sait Cordan, Adıyaman İl Müdürlüğü'ne Aydın Çavana, Şanlıurfa İl Müdürlüğü'ne Mehmet Yazgan,

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı görevine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığı'na Esra Özmen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı'na Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Muhammed Özdemirci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Necmeddin Dinç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Önder Arpacı, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Altınöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Abdulkadir Altay, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İbrahim Açıkgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emrullah Aydın, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gülşen Özer atandı.