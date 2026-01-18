Manisa Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan 2 milyar liralık Muradiye Altyapı Projesi'nde ekipler, 9 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilen proje kapsamında 65 kilometre içme suyu hattı, 65 kilometre kanalizasyon hattı, 10 kilometre yağmur suyu hattı ve 6,5 kilometre ilave içme suyu hattı inşa ediliyor.

Proje kapsamında ayrıca 2 bin 500 branşman bağlantısı yenilecek, 500 yağmur suyu ızgarası montajı yapılacak. Bölgenin ihtiyacına cevap verecek 10 bin tonluk içme suyu deposu da inşa edilecek proje kapsamında günlük 18 bin ton su işleme kapasitesi ile modern atık su arıtma tesisinin de inşasına başlandı.

'ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR'

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan 2 milyar liralık Muradiye Altyapı Projesi'nde çalışmaların hızlanarak devam ettiğini ifade eden MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, yaklaşık iki yıl içerisinde Muradiye halkını yepyeni bir altyapıya kavuşturacaklarını söyledi. Çalışmaları yerinde takip eden ve projenin son durumu hakkında bilgi veren Gökdemir, Muradiye'nin bütün alt ve üst yapısının yenileceğini söyledi. Gökdemir, 'Ekiplerimizle, yöneticilerimizle, tam gücümüzle sahadayız. Bu çalışmaları sadece inşa çalışması olarak göremeyiz. İş güvenliği ekiplerimizle, çevre ve sosyal değerlendirme ekiplerimizle, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve üstyapı koordinasyon merkezimizle tüm gücümüzle şu anda Muradiye'deyiz. Yaklaşık iki yıl içerisinde Muradiye halkını yepyeni bir altyapıya kavuşturacağız. Besim Dutlulu başkanımız konuyu yakından takip ediyor. Bütün metrajlarına, bütün detaylarına kadar her hafta bilgi ve raporlama sunuyoruz başkanımıza. Eksiklerde veya aksayan yerlerde Besim Başkanımız devreye giriyor. Bu işin bitirilmesiyle ilgili bütün iradesini ortaya koymuş durumda' dedi.

MURADİYE 5 AYRI BÖLGEYE AYRILDI

Ekip sayısının giderek artırıldığını belirten Gökdemir, çalışmaları vatandaşlarda mağduriyet oluşturmadan devam ettirebilmek için Muradiye'yi 5 bölgeye ayırdıklarını söyledi.

Gökdemir, 'Muradiye'nin uzun zamandır süre gelen altyapıdan kaynaklı çok ciddi problemleri var. Altyapı problemleri aynı zamanda üstyapıya da yansıdığı için vatandaşlarımız gerçekten büyük çile çekiyorlar. Bu olumsuzlukların hepsini geride bırakmış olacağız. Vatandaşlarımızdan bizimle iş birliği yapmalarını, sabırlı olmalarını ve bu süreci birlikte aşacağımızı bilmelerini istiyorum. Sonuçta, Muradiye gerçekten Manisa içerisinde elle gösterilir örnek bir mahalle olacak. Muradiye'nin sorunlarını çözebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda sahada 9 ekibimiz var. Çalışmalarımız hızlanarak artıyor. Ekip sayısını gün be gün artırıyoruz. Vatandaşımızı en az rahatsız edecek şekilde çalışmaları yürütüyoruz. İçme suyu kesintisi yapmamak için Muradiye'yi 5 ayrı bölgeye böldük. Duruma göre bölge sayısını 6'ya çıkartabiliriz. Çalışma yapılan bölgede geçici olarak planlı su kesintileri olabilir. Bunları da vatandaşlarımızı mağdur etmeden yapmayı hedefliyoruz. Şunu kesin olarak ifade ediyorum; bu çalışmalarımız bittiği zaman Muradiye hak ettiği refah ve modern yaşama kavuşmuş olacak' diye konuştu.