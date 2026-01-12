Bunlar da ilginizi çekebilir

Karla mücadele aralıksız devam ediyor

ÇKSM'lere kayıt yaptırmak isteyen velilerin, başvuru yapılacak kurs merkezine 1 adet fotoğraf ve çocuğa ait kimlik fotokopisi ile şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.

ÇKSM'lerde okul öncesi dönemden itibaren 4-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik çeşitli eğitim programları sunulmaya devam edecek. Merkezlerde; okul öncesi eğitim, bale, ritmik jimnastik, matematik, İngilizce, Türkçe, mental aritmetik, akıl ve zeka oyunları, hızlı okuma, drama, hafıza geliştirme, keman, halk oyunları, gitar, resim ve satranç branşlarında kurslar düzenleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde (ÇKSM) 2026 yılı bahar dönemi kayıtları, 12 Ocak (bugün) tarihi itibarıyla başladı. Kayıtlar, il genelindeki 20 merkezde gerçekleştirilebilecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.