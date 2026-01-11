Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni eğitim projelerinden biri olan Tarım Akademisi, İstihdam Akademileri çatısı altında ilk mezunlarını verdi. Büyükşehir, akademiyi başarıyla tamamlayan kursiyerlere tarımsal destekler ve hibe programlarında öncelik tanıyacak.

KOCAELİ (İGFA) - Tarım Akademisi'nin ilk döneminde genç çiftçilere ve kadınlara yönelik 'Aday Çiftçi Eğitimi' ve 'Mantar Yetiştiriciliği' gibi branşlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. 'Aday Çiftçi Eğitimi' kapsamında 24 kursiyere eğitim verilirken, 'Mantar Yetiştiriciliği' alanında da 13 kursiyer uzmanlaşarak sertifika almaya hak kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım tarafından verilen mantar yetiştiriciliği eğitimi toplam 108 saat sürerken, kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler sunuldu. Eğitim süresince katılımcılar, üretimin tüm aşamalarını yerinde ve birebir uygulamalarla öğrenme imkânı buldu.

MANTAR YETİŞTİRİÇİLİĞİNE DAİR HERŞEY ANLATILDI

Eğitim içeriğinde; kompost hazırlama, mantar üretim odalarının özellikleri, hasat ve kalite parametreleri, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi temel başlıkların yanı sıra, kültür mantarının tohum üretiminden hasada kadar tüm süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca kursiyerlere istiridye mantarının üretim teknikleri de kapsamlı olarak anlatıldı.

24 kursiyerin eğitim aldığı 'Aday Çiftçi' eğitimleri ise Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rezzan Kasım, Doç. Dr. Halil Samet, Doç. Dr. Mesude Ünal, Doç. Dr. Işıl Özdemir ve Öğretim Görevlisi Dr. Onur Can tarafından verildi. Alanında uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşen eğitimler sayesinde kursiyerler, üretime hazır bilgi ve donanımla mezun oldu.

BİRÇOK ÖNCELİKLİ FIRSAT VE AVANTAJ VAR

Eğitimler Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle uygulama alanlarında, seralarda ve bahçelerde de uygulanarak kursiyerlerin sahada deneyim kazanması sağlanıyor. Akademiyi başarıyla tamamlayan kursiyerlere tarımsal destekler ve hibe programlarında öncelikli fırsatlar gibi ek avantajlar sağlanacak. Böylelikle mezunların kendi üretim işletmelerini kurma potansiyeli artacak. Ayrıca kadınların tarıma katılımı için özel programlar planlanıyor.

TARIM AKADEMİSİ İLE TOPRAĞA DEĞER, ÜRETİME DESTEK

Tarım Akademisi, kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Modern tarım teknikleri, ata tohumu, seracılık ile sürdürülebilir üretim konularında verilen eğitimler sayesinde kursiyerler, bilinçli üretim yapma imkânı buluyor. Tarım Akademisi'nde alınan eğitimlerle kendi bahçesinde üretime başlayan, kooperatifleşerek ürünlerini pazara sunan ve aile ekonomisine katkı sağlayan birçok kursiyer, tarımın geleceğine umut oluyor. Bu çalışmalar yalnızca şehir merkezinde değil, kırsalda da büyüyen ve güçlenen bir Kocaeli hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.