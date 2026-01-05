Sarıkamış Harekâtı'nda hayatını kaybeden kahraman Mehmetçikler, Manisa'da düzenlenen törenle anıldı. Başkan Besim Dutlulu, 'Sarıkamış imkansızlıklar içinde yazılmış bir destandır' dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 111. Yılında şehit Mehmetçikleri anmak üzere Laleli Yürüyüş Parkı'ndaki Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde bir araya gelindi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz ile Ulaş Aydın, Sarıkamış Şehitleri Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Törende, Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 224'ü Manisalı olmak üzere on binlerce kahraman askerimizin aziz hatırasına, Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na 224 karanfil bırakıldı.

'SARIKAMIŞ, İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE YAZILMIŞ BİR DESTANDIR'

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıkamış'ın sadece bir hüzün değil, aynı zamanda bir irade beyanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Tarihimizin en hüzünlü ama bir o kadar da onurlu sayfalarından biri olan Sarıkamış Destanı'nı anmak, beyaz karlar altında şahadete ulaşan vatan evlatlarını yad etmek için bir aradayız. Bundan tam 111 yıl önce dondurucu bir kışın ortasında, Allahuekber Dağları'nda sadece düşmanla değil, imkansızlıkla, açlıkla ve amansız doğa şartlarıyla çarpışan bir neslin mirasını yüreğimizde taşıyoruz. Sarıkamış bir yenilgi değil, bir adanmışlık abidesidir. Çölden gelip kara kışın ortasına düşen, üzerindeki yazlık üniformaya rağmen 'Vatan sağ olsun' diyerek bir adım dahi geri atmayan Mehmetçik, bizlere bu toprakların nasıl vatan kılındığını en asil şekilde öğretmiştir. O gün orada yükselen sessizlik, aslında bir milletin bağımsızlık çığlığına dönüşmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele'nin sarsılmaz iradesi, Sarıkamış'ta bedeni donan ama ruhu asla teslim olmayan o yüksek inançtan beslenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Sarıkamış'ta kardelenler gibi toprağa düşen aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.'

KAHRAMANLIKLARI TARİHİ ANEKDOTLARLA PAYLAŞILDI

Programda söz alan Sarıkamış Şehitleri Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, karlı dağlarda can veren Mehmetçiklerin hikayelerini tarihi anekdotlarla paylaşarak duygusal anlar yaşattı. Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir ise şehitlerin hatırasını yaşatan projelere verdiği destekten dolayı Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Törenin sonunda Dernek Başkanı Öztürk Demir, Başkan Besim Dutlulu'ya günün anısına Sarıkamış Şehitleri Heykeli takdim ederken, Başkan Dutlulu da Demir'e emeklerinden dolayı bir plaket sundu. Program, protokol üyelerinin Sarıkamış Harekâtı'nı konu alan resim sergisini gezerek bilgi almasıyla sona erdi.