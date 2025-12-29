Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla Perşembe Pazarı'nda 'Hoş Geldin Masası' zabıta noktasını kurdu. Hem pazarcı esnafından hem de vatandaşlardan projeye tam not geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmeti vatandaşın ayağına götüren örnek bir projeyi hayata geçirdi. Şehrin en yoğun noktalarından biri olan Perşembe Pazarı'nda kurulan 'Hoş Geldin Masası', vatandaşların belediye binasına gitmesine gerek kalmadan talep, öneri ve şikayetlerini iletebileceği bir çözüm noktası haline geldi.

ÇÖZÜM ARTIK VATANDAŞIN YANI BAŞINDA

Projenin temel amacının pazar yerindeki hareketlilik sırasında doğabilecek aksaklıkları anında gidermek ve halkın belediye ile olan iletişimini hızlandırmak olduğu belirtildi. Zabıta ekiplerinin sahada aktif rol almasıyla birlikte hem alışveriş yapan vatandaşlar hem de tezgah açan esnaf muhatap bulma konusunda büyük bir kolaylığa kavuşmuş oldu.

Yeni kurulan noktayı ziyaret eden vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

PAZARCILAR ODASI'NDAN DESTEK, 'BÜTÜN PAZARLARDA İSTİYORUZ'

Manisa Pazarcılar Odası Müdürü Sami Altıncı, bu adımın pazar yerlerindeki disiplin ve huzur için kritik bir önem taşıdığını vurguladı. Altıncı, 'Zabıta noktalarını bütün pazarlarda istiyoruz. Hem esnaf hem de vatandaş tarafından büyük bir talep var. Bir sıkıntı olduğunda insanlar kime gideceğini bilmiyordu. Bizim yaptırım gücümüz olmadığından sadece uyarabiliyorduk. Ancak belediye zabıta ekibi burada sahada olduğunda çözüm çok daha hızlı olacak. Bu uygulama bir ilk oldu, inşallah devamı gelir.'

BAŞKAN DUTLULU, 'HİZMETİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaş odaklı hizmet anlayışlarının bir parçası olarak bu adımı attıklarını ifade etti.

Başkan Dutlulu, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında, onlarla iç içeyiz. Perşembe Pazarı'nda hayata geçirdiğimiz 'Hoş Geldin Masası' ile belediye hizmetlerimizi sokağa, vatandaşımızın en yoğun olduğu noktaya taşıdık. Amacımız, başta değerli büyüklerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin sorunlarını belediye binasına kadar gelmelerine gerek kalmadan, yerinde ve hızlıca çözmek. Halkımızın memnuniyeti bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bu çözüm noktalarımızın sayısını artırarak Manisa'nın her noktasında vatandaşımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.