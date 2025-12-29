Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK), 'Neden yoksuluz: Yoksunluğa, Yoksunluğa Hayır' çalıştayı ile kentteki yoksulluk ve yoksunluğun çözümüne yönelik anlamlı bir adım attı.

ANKARA (İGFA) - Alanında uzman isimlerin oturumlar ve sunumlar eşliğinde katılımcılara ışık tuttuğu çalıştayda, sonuç bildirgesi hazırlanarak katılımcılarla paylaşıldı, ardından da ortaya çıkan verilerden bir çalıştay raporu hazırlanacağı ifade edildi.

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve AKK Kent Yoksulluğu ile Mücadele Çalışma Grubu, geçtiğimiz aylarda düzenlenen 'Neden Yoksuluz?' panelinin devamı niteliğindeki 'Neden yoksuluz: Yoksunluğa, Yoksunluğa Hayır' çalıştayına ev sahipliği yaptı.

İki gün boyunca Kocatepe Kültür Merkezi'nde 'Neden Yoksuluz?' temasıyla, 'Neden yoksuluz: Yoksunluğa, Yoksunluğa Hayır' vurgusunun yapıldığı çalıştayın açılış gününe; ABB eski Başkanı Murat Karayalçın, İktisat Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Güven, AKK Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, AKK Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, AKK Kent Yoksulluğu ile Mücadele Çalışma Grubu Sözcüsü Fikret Bahadan, AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, AKK İcra ve YK üyesi Murat Akyüz başta olmak üzere çok sayıda, ABB-AKK temsilcisi, STK temsilcisi, akademisyen ve davetli katıldı.

ÇALIŞTAYDA YOKSULLUK KONUŞULDU, SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANDI

Yoksulluğun ve yoksunluğun alanında uzman isimler tarafından ele alınarak nedenlerinin tartışıldığı çalıştayda; kent yoksulluğunun güncel durumu, yoksulluğun sosyal, ekonomik ve mekânsal nedenleri ile dezavantajlı grupların yaşadığı yoksunluk alanları tüm yönleriyle konuşuldu.

ABB'nin kent yoksulluğu ile mücadele çalışmaları olmak üzere; çocuk yoksulluğundan göç yoksulluğuna, gıda yoksulluğundan yoksulluğun psikolojik etkilerine kadar birbirinden önemli tematik sunumların yer aldığı çalıştayda; çalışma grupları tarafından sorun analizi yapmak ve konuyla ilgili kalıcı çözüm yolları aramak amacıyla sonuç bildirgesi de hazırlandı.

ÇALIŞTAYDA TEMATİK SUNUMLARLA YOKSULLUK DERİNLEMESİNE KONUŞULDU

Çalıştayın ilk gününde, ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Güven 'Belediyenin Yoksullukla Mücadele Çalışmaları' konulu sunum yaptı.

Ardından, alanında uzman isimler, 'Çocuk Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Eğitim Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Emeklilerin Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Kadın Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Göç Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Yoksullaşan Kitleler, Demokrasi Pratiği ve Vatandaşlık Temel Geliri', 'Dijital Bağımlılık ve Yoksulluk' başlıklı sunumlarıyla katılımcılara ışık tuttu.

Çalıştayın ikinci gününde de 'Gıda Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Yoksulluğun Eğitimde Fırsat Eşitliği Üzerine Etkileri', 'Enerji Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Genç Yoksulluğu ve Yoksunluğu', 'Yoksulluğun Psikososyal Etkileri', ' Mesleki ve Teknik Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri' ve'Kadının Sosyal Hayattaki Yoksunluğu' başlıklı konular, sunumlar eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

ÇALIŞTAYIN SONUÇ RAPORU HAZIRLANACAK

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Habib Akdoğan, çalıştay ile ilgili sonuç raporu hazırlanacağının ve yayımlanacağının altını çizerek, 'Yoksulluk, kader değildir. Yoksulluk, kor gibi yakar ve yalnızca yoksulluk olarak kalmaz, beraberinde yoksunluğu da getirir. Yoksulluk, herkesin sorunudur' ifadelerini kullandı.