Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük öneme sahip arıların dünyasını miniklere tanıtmaya devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gölmarmara ilçesinde hayata geçirdiği Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Çalışkan Arılar' projesi ile öğrencilere arıların yaşamını yakından tanıma imkanı sundu.

Merkezi ziyaret eden öğrenciler, içinde canlı arıların bulunduğu 'Gözlem Kovanı'nı da inceledi. Bu görsel eğitimle arıların çalışma düzeni, bitkilerin tozlaşmasına sağladıkları katkı ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdıkları önem yerinde anlatıldı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Çalışkan Arılara Merhaba' projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde 10 farklı okuldan 675 öğrenci merkezi ziyaret ederek, arıların dünyasını yakından tanıdı. Merkezde öğrencilere, üretilen bal ve boyama defteri gibi çeşitli hediyeler verildi.