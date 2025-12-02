Denizli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşama katılımını güçlendirmek için ulaşım, sosyal destek, sağlık, güvenlik ve spor alanlarında kapsamlı hizmetler sunarak 'Engelsiz Denizli' hedefini kararlılıkla hayata geçiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, engelli bireylerin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Merkezde spor faaliyetlerinden, fizyoterapi ve psikolog desteğine, özel eğitimden sosyal etkinliklere kadar birçok alanda özel programlar uygulanarak, bireylerin hayata daha güçlü bağlanmasına destek olunuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi engelli sağlık kurulu raporu bulunan vatandaşlara akülü araç, tekerlekli sandalye ve beyaz baston gibi destekleyici cihazlar sağlayarak, kişilerin günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmelerine yardımcı oluyor.



'BİZİMLE YALNIZ DEĞİLSİNİZ' PROJESİ TAM PUAN ALDI



Alzheimer, demans, zihinsel engelli ve otizm tanısı konmuş bireylerin kaybolma riskine karşı geliştirilen 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesi, ailelerin en büyük endişelerinden biri olan güvenlik sorununa çözüm sunuyor. Proje kapsamında sağlanan takip cihazları, ailelerin endişelerini hafifletirken, ihtiyaç sahibi bireylerin güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.





EVDE BAKIM, SAĞLIK VE TADİLATTA ÖNCELİK



Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti ile Evde Tadilat hizmetinde engelli bireylere öncelik tanıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaşam alanlarındaki ihtiyaçlara hızlı çözüm üreterek vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.



KAMU KURUMLARINDA TÜRK İŞARET DİLİ DESTEĞİ



İşitme engelli bireylerin kamu kurumlarında işlemlerini rahatça yürütebilmeleri için Türk İşaret Dili tercümanı desteği sağlanıyor. Böylece engellilerin bürokratik süreçlere erişimi güçlendirilmiş oluyor. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, meclis toplantılarının canlı yayınlarına işaret dili tercümanı ekleyerek işitme engelli bireylerin meclisi daha kolay takip etmesini sağlıyor.



ULAŞIM VE OTOPARKTA İKİ ÖNEMLİ KARAR



Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak iki kritik düzenleme hayata geçirilmişti. Yüzde 50 ve üzeri engeli bulunan 18 yaş üstü vatandaşların refakatçileri, artık belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Engelli araç ruhsatı bulunan veya engelli park kartına sahip vatandaşlar, BELTAŞ bünyesindeki açık ve kapalı tüm otoparklardan 0-4 saat arasında ücretsiz yararlanabiliyor. Bu düzenlemeler, günlük yaşamda engelli bireyler ve aileleri için önemli kolaylık sağlıyor.