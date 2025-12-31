Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, acil durum anında çalışanların hizmet binasından tahliyesini sağlamak ve müdahale hızını artırmak amacıyla yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, bina hızlıca tahliye edilirken senaryo gereği çıkan yangın ise Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon Dairesi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, acil durum anında hizmet binasının hızlıca tahliyesini sağlamak ve müdahale hızını artırmak amacıyla '6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' kapsamında 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği' gereğince gerçeği aratmayan yangın tatbikatı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi iş birliğiyle organize edilen tatbikata Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, MASKİ daire başkanları, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Biriminden iş güvenliği uzmanları ve personeller katıldı.

SENARYO GEREĞİ ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

MASKİ idari hizmet binasında mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın alarmının çalmasının ardından personeller binadan hızlıca ayrıldı. Senaryo gereği yangının çıktığı kata kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın esnasında yaralanan personele ise iş yeri hekimi tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan uygulama için hizmet binası önünde belirlenen alanda personele yangın söndürme tüpü ile uygulamalı olarak yangına müdahale konusunda bilgilendirme yapıldı.