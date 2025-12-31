Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Akçapark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe Teleferik Katlı Otopark, yoğun günlerde düzensiz parklanmayı önlemek için hafta sonları ve etkinlik günlerinde gün boyu 50 TL tarifesiyle hizmet verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kartepe Teleferik, Kuzuyayla'ya ulaşımda vatandaşlara kar keyfi sunmaya devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, bölgeye ulaşımda düzensiz parklanmanın önüne geçebilmek için önemli bir adım attı.

Akçapark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe Teleferik Katlı Otopark, özellikle yoğun günlerde ve etkinliklerde yaşanan park sorunlarını önlemek amacıyla hafta sonları ve özel günlerde tüm gün boyunca geçerli olmak üzere 50 TL olarak hizmet verecek.

Büyükşehir tarafından inşa edilen Kartepe Teleferik Katlı Otopark, bölgedeki araç trafiğini hafifleterek teleferik ziyaretçilerine konforlu ve güvenli bir deneyim sunuyor. Toplam 22.338 metrekare alan üzerine 598 araç kapasiteli olarak inşa edilen otoparkın mevcut tarifesinde düzenlemeye giden Akçapark A.Ş., hafta sonları ve etkinlik yapılan günlere özel olarak ücreti gün boyu 50 TL olarak belirledi. Bu sayede düzensiz parklanma sebebiyle yaşanan trafik sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.