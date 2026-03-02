Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), il genelinde taşkın riskini minimize etmek amacıyla yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehzadeler ilçesinde 6 mahalleyi doğrudan ilgilendiren Kırtık Deresi, son yağışların ardından biriken atık ve molozlardan arındırılarak güvenli hale getirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde olası sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için koruyucu tedbirlerini artıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Deresi'nde kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç hafta önce temizlenmesine rağmen, şiddetli yağışlar ve dere yatağına bilinçsizce atılan evsel atıklar ile molozlar nedeniyle yeniden tıkanma noktasına gelen dere, ekiplerin müdahalesiyle tamamen açıldı.

​'ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR'

​Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, bölgedeki riskli noktalara anında müdahale ettiklerini belirterek şunları söyledi: 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, il genelindeki dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Kırtık Deresi, 6 mahallemiz için kritik bir öneme sahip. Kısa süre önce temizlememize rağmen, son yağışlarla birlikte yatakta yeniden birikmeler olduğunu tespit ettik. Ekiplerimizi hızla bölgeye sevk ederek su akışını engelleyen unsurları temizledik. Bu sayede bölge halkımızın taşkın riskine karşı güvenliğini sağlamış olduk.'

​MUHTAR BAKŞİ'DEN 'DUYARLILIK' ÇAĞRISI

​Bölgedeki çalışmaları değerlendiren Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ise vatandaşlara çevre temizliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bakşi, 'Kırtık Deresi geçtiğimiz haftalarda temizlenmişti ancak dereye dökülen molozlar ve atılan çöpler, yağışlarla birleşince akış yine kesildi.

MASKİ ekiplerine bildirdiğimiz anda sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Ancak biz vatandaşlara da büyük görev düşüyor; derelerimize çöp ve moloz atmamalıyız. Doğanın dengesini korumalı, dere yataklarına müdahale etmemeliyiz. Bu hassasiyeti göstermezsek en küçük tıkanıklık şiddetli yağışlarda büyük sorunlara yol açabiliyor. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum' dedi.