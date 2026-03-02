Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan'da şehrin dört bir yanında, ilçeleri adım adım geziyor.

SAKARYA (İGFA) - Ramazan'da ilçeleri adıma adım gezerek vatandaşlarla kucaklaşan, sorunları yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın son durağı Kaynarca ve Ferizli oldu. Her iki ilçenin de sosyal alanda gelişmesi için gayretle çalıştıklarını belirten Alemdar, Kaynarca Aziz Duran Parkı, Kaynarca Spor Salonu, Ferizli Atatürk Parkı ve Gölkent Yolu projeleriyle ilgili son durumu anlattı. Alemdar, 'Çocukların, gençlerin, yaşlıların ve ailelerin birlikte zaman kaliteli bir zaman geçireceği Kaynarca Aziz Duran Parkı'nda da çalışmalarımız hızla sürüyor. Kapalı Spor Salonu'nun inşası ise tamamlanmak üzere. Ferizli'de de Atatürk Parkı'nı tematik ve modern şekilde yeniliyoruz. Gölkent yolunu ise genişleterek ulaşımda güvenliği sağlıyoruz' dedi.

İKİ İLÇEYİ ADIM ADIM

Vatandaşla kucaklaşan, sorunları yerinde dinleyip talimatları da yerinde veren Başkan Alemdar'ın son durağı Kaynarca ve Ferizli oldu.

İlk olarak Kaynarca'da Merkez Camii'nda namaz çıkışı cemaatle buluşan, vatandaşla hasbihal eden ve bölgeyle ilgili talepleri dinleyen Alemdar'a Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, MHP Kaynarca İlçe Başkanı Nail Dursun ve meclis üyeleri eşlik etti.

PROJELERDE SON DURUM

İkinci ziyaret ise iftar öncesi Ferizli'ye yapıldı. Alemdar AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Rahmi Yılmaz, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ve partililerle esnafa 'hayırlı işler' dileklerini iletti, Ramazan için güzel temennilerini paylaştı.

Başkan Alemdar, iki ilçeye yaptığı ziyaretlerde Kaynarca Aziz Duran Parkı, Kaynarca Kapalı Spor Salonu, Ferizli Atatürk Parkı ve 20 mahalleye ulaşan Gölkent yolunun genişletilmesi çalışmalarından bahsetti.

Spor salonunda sona gelindiğini müjdeleyen Alemdar, Kaynarca ve Ferizli'de buluşma noktası olacak parklarda önemli bir aşama kaydedildiğini açıkladı ve Gölkent'te ise yol çalışmasının başladığını açıkladı.

'KAYNARCA'NIN SOSYAL ALANDA GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kaynarca'daki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alemdar, 'Paylaşmaya ve kardeşliğe dair en güzel anların yaşandığı bu ayı vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Kaynarca'nın sosyal anlamda gelişmesi için çalışıyoruz. Kapalı spor salonu inşamız hızla sürüyor. İç teşrifatların ardından gençlerimizle buluşmak için gün sayacak. Ayrıca ilçemize yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Çocukların, gençlerin, yaşlıların ve ailelerin birlikte zaman kaliteli bir zaman geçireceği Kaynarca Aziz Duran Parkı'nda da çalışmalarımız hızla sürüyor. İlçeye kazandıracağımız sosyal donatı alanı tamamlandığında Kaynarcalı hemşerilerimizin yeni buluşma noktası olacak' dedi.

ATATÜRK PARKI, GÖLKENT YOLU

Ferizli'de sürdürülen çalışmalara da değinen Başkan Alemdar şöyle dedi: 'Söğütlü'de Ritim Park, Kaynarca'da Aziz Duran Parkı'ını yaparken Ferizli'de ise Atatürk Parkı'nı ilçenin dokusuna yakışır bir şekilde yeniliyoruz. 10 dönümlük alan üzerinde tematik ve modern bir parkı ilçemize kazandıracağız. Ayrıca ilçe ulaşımına güç katacak bir hamleyi de hayata geçiriyoruz. 20 mahalleye ulaşım sağlayan Gölkent yolunu 6 metre genişlikten 9 metre genişliğe çıkartıyoruz. Ekiplerimiz güzergâh üzerinde çalışmalarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

İçten ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Alemdar, hemşerileriyle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.