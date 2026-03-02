Bursa'da Gemlik Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım ve çevre düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ekipleri, ilçenin önemli ulaşım akslarından biri olan Alemdar Caddesi'nde kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Balıkpazarı, Kayhan ve Halitpaşa mahallelerinin kesişim noktasında bulunan ve yoğun yaya ile araç trafiğine sahip olan Alemdar Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte mevcut kaldırımlar yenilenerek daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulacak.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hem yaya güvenliğinin artırılmasının hem de yol düzeninin daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Başkan Deviren, Gemlik Belediyesi'nin kent estetiğini güçlendirmeye ve ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarının ilçe genelinde program dahilinde devam edeceğini ifade etti.