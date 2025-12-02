Manisa Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı toplumsal müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 'Mahalle Afet Gönülleri Projesi'ni hayata geçiriyor.

MANİSA (İGFA) - Afetlere hazırlıklı, bilinçli ve dayanışma temelli bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi'ni hayata geçiriyor.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, gönüllü vatandaşlara temel afet bilgisi, temel yangın eğitimi, ilk yardım, afet farkındalığı, ihbar süreçleri ve acil durum davranışları gibi konularda eğitimler verilerek, vatandaşların olası durumlara karşı hazırlıklı olması sağlanacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllülere sertifika verilecek ve mahallelerde oluşturulacak koordinasyon ağında aktif görev alacaklar.

Yalnızca afet ve olası durumlara karşı hazırlığı güçlendirmekle kalmayan proje aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, birlikte hareket etme kültürünü de artırmayı hedefliyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri, olası durumlarda profesyonel ekiplerin olay yerine gelen kadar sürede gözlem, ilk değerlendirme ve yönlendirme işlemlerini sağlayarak ekiplere müdahalelerde ekstra katkı sağlayacak.

'AMACIMIZ İLK MÜDAHALEDE ZAMAN KAZANMAK'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde, Manisa'nın afet durumlarına karşı hazırlıklı hale gelmesi için 'Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi'ni başlattıklarını söyleyen Afet İşleri Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, projenin tanıtımını ilk olarak Yunusemre'de, ikincisini ise Şehzadeler ilçesinde yaptıklarını söyledi.

İlk aşamada online olarak verilecek eğitimlerin tüm vatandaşlara açık olacağını söyleyen Başkan Çiçek, 'Online eğitim bittikten sonra da belli saatler içeren eğitimlerimiz yüz yüze gerçekleşecek. Öncelik olarak online eğitimlere katılmış olan gönüllüleri yüz yüze eğitimlere alacağız. Amacımız, Manisa'daki tüm mahallelerden gönüllüleri kazanarak, özellikle afetlerde ilk müdahale konusunda destek sağlayacak kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 1 yıl sürecek eğitimlerimize Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşabilir, mahalle afet gönüllüsü olmak için de başvuru yapabilirler. Vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, gönüllülerimize, mahalle muhtarlarına teşekkür ediyorum' dedi.

'72 SAATLİK EĞİTİM ALACAKLAR'

Mahalle Afet Gönüllü Projesi'nin başladığının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye dairesi olarak projeyi yürüten Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na destek vereceklerini söyledi. İnal, 'Proje bir afet durumunda o mahallede yaşayan kişilerin, kurtarma ekiplerine ve belediye ekiplerine nasıl yardımcı olacaklarına yönelik bilgileri kapsıyor. Mahalle Afet Gönülleri, ekiplerin ulaşım sıkıntısı çekmemesi için park halindeki ya da yoldaki araçların kaldırılmasına yardımcı olmak, çadır kurulumu, erzak toplama gibi faaliyetlere yardım edecekler. Bu bilgiler için de 72 saatlik bir eğitim verilecek' dedi.

'EKİPLERE YARDIMCI OLACAĞIZ'

Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi'ni hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Yunusemre ilçesi Aktif Muhtarlar Derneği Başkanı Ziya Nur Bilge, bölgelerindeki olası deprem, sel, yangın gibi durumlarda ilk müdahaleyi yaparak, ekiplere yardımcı olmak amacıyla projeye gönüllü olarak destek verdiklerini söyledi.