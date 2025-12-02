Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, yargıdaki iş yükünün azaltılması ve karar süreçlerinin hızlanmasına ilişkin verileri de paylaşarak Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinin önüne geçtiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü artırma konusunda önemli bir eşiği geride bıraktığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü yargı mensuplarına yönelik eleştirileri 'edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklar' olarak tanımlayarak, 'Türkiye, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça farklı bir atmosfer yakaladı. Önlerindeki engelleri kaldırdıkça kadınlarımız kamu bürokrasisinde daha görünür hale geldi. Ancak bazı çevrelerin bu değişime ayak uyduramadığını görüyoruz. Başörtülü yargı mensuplarına yönelik akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan tepkileri teessüfle takip ediyoruz. Türkiye artık bunları geride bırakmıştır, geride bırakmak zorundadır.' diye konuştu.

'YARGIDA DOSYALARIN KAPANMA SÜRESİNİ AVRUPA'NIN ÖNÜNE GEÇECEK ŞEKİLDE KISALTTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıdaki iş yükünün azaltılması ve karar süreçlerinin hızlanmasına ilişkin verileri de paylaşarak Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinin önüne geçtiğini vurguladı.

Erdoğan, Avrupa Konseyi CEPEJ raporlarına atıfta bulunarak, 'İdarî yargıda ortalama dosya kapanma süresi Türkiye'de 168 gün. Fransa'da 314, Almanya'da 308, İtalya'da 574 gün. Bölge İdare Mahkemelerinde ise Türkiye'de 136 gün olan süre; İspanya'da 325, Fransa'da 329, Almanya'da 460 gün. Türkiye bu noktaya büyük bir özveriyle geldi. Bu tabloya rağmen önümüzde uzun bir yol var. Sizlerle omuz omuza bu yolu sabırla yürüyeceğiz' iye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıda hız, verimlilik ve adaletin güçlendirilmesi için reformların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek konuşmasını tamamladı.