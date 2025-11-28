Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, huzurevlerini ziyaret ederek yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Dutlulu, yeni huzurevi müjdesi verirken mevcut kurumlarda kalmak isteyen sakinlere destek sözü verdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ile Manisa Huzurevi Vakfı M. Suphi Egemen Abdürrahim Ot Dinlenme Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Dutlulu, vatandaşların talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinledi.

'HER BİR BÜYÜĞÜMÜZÜN YANINDAYIZ'

İsmail Muammer Cider Huzurevi'ndeki ziyarette konuşan Başkan Dutlulu, vatandaşlara yeni bir huzurevi yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Dutlulu, 'Büyüklerimiz bizim için çok önemli. Sizler bizim yaşadıklarınızla bize tecrübeler kazandıran büyüklerimizsiniz. Konforunuzu artırmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kısa süre içinde yeni huzurevimizin inşaatına başlayacağız ve orada da sizlerle buluşacağız. Yeni yapacağımız yerde iddialı olacağız; Türkiye'de, en azından Ege Bölgesi'nde sayılı yaşlı bakım merkezlerinden biri olacak. Bizlerden bir talebiniz ya da sorununuz varsa her zaman yanınızdayız' dedi.

Yeni bina tamamlanana kadar mevcut binalarda kalmak istediklerini dile getiren büyüklere de gerekli desteğin sağlanacağını söyleyen Başkan Dutlulu, 'Bizler, büyüklerimizin huzuru, sağlığı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni huzurevimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Mevcut bulunduğunuz kurumlarda kalmak istiyorsanız bu talebinizde haklısınız. Herhangi bir engel olmadığı sürece burada kalmanıza destek olacağız. Manisa'da yaşayan her bir büyüğümüzün yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

BAŞKAN DUTLULU, VAKIF HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Program kapsamında Manisa Huzurevi Vakfı M. Suphi Egemen Abdürrahim Ot Dinlenme Evi'ni de ziyaret eden Başkan Dutlulu, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, hediyeler verdi. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Dutlulu, huzurevlerinde sunulan hizmetlerin daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ziyaretlerin sonunda Başkan Dutlulu, Manisa'da yaşayan büyüklerin yaşam kalitesinin artması için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.