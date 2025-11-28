6-7 Ekim 2025'te Enerji Verimliliği Forumu'na katılan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, SCADA sistemi ile su yönetimindeki başarılarını anlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu modeli yerinde incelemek üzere Sivas'a bir heyet gönderdi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda tanıttığı yenilikçi su yönetimi uygulamaları dikkat çekti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, SCADA sistemini incelemek için Sivas'a teknik ekip gönderdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6-7 Ekim 2025'te düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, Sivas Belediyesi'nin sürdürülebilir su yönetimi projelerine ev sahipliği yaptı. Foruma konuşmacı olarak katılan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, şehirde hayata geçirilen modern altyapı ve enerji verimliliği çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Başkan Uzun'un özellikle altyapı yönetiminde kullanılan SCADA sistemi üzerine yaptığı sunum yoğun ilgi gördü. Sivas Belediyesi'nin kurduğu sistemle suyun kaynağından şehre ulaşmasına kadar tüm sürecin anlık takip edilebildiği, içme suyunun ölçümü, basınç kontrolü, arıza tespiti ve kayıp-kaçakla mücadelede büyük verimlilik sağlandığı aktarıldı.

FATMA ŞAHİN'DEN SİVAS'A ÖVGÜ

Sunumun ardından söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sivas'ın SCADA uygulamasının örnek bir model olduğunu belirterek sistemi yerinde görmek istediklerini ifade etti. Forumdaki bu temasların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, SCADA sistemini detaylı biçimde incelemek üzere Sivas'a teknik bir heyet gönderdi.