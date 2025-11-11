Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM) öğrencileri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete göç edişinin 87. yıl dönümünde, kalpleri sevgiyle dolu anlamlı bir anma programına imza attı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın'ın yanı sıra şube müdürleri, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ÇKSM'lerde eğitim gören geleceğin teminatı minik öğrenciler, büyük bir özenle hazırlandıkları programda, okudukları şiirler ve söyledikleri şarkılarla salondaki herkesi derinden etkiledi. Öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan öğrenciler, 2 Şubat 1938 tarihinde Bursa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atatürk'ün katıldığı son baloyu temsili olarak canlandırdı. Minikler, vals ve zeybek figürleriyle o tarihi anları adeta yeniden yaşatarak izleyenlere hem hüzün hem de gurur dolu anlar yaşattı.