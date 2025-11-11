Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ortak kullanım alanlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla il genelinde oyun grubu ve peyzaj donatısı desteğini sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında 13 ilçeye bank, piknik masası, takım çocuk oyun grubu ile çeşitli açık alan spor aletleri dağıtıldı.

Bu desteklerin son durağı Yatağan olurken, ilçeye bağlı Turgut ve Madenler Mahallesi'ne bank ve oyun grubu yerleştirildi. Park, yeşil alan ve oyun alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde yürütülüyor.

KAYNAR: 'BÜYÜKŞEHİR AİLELERE VE ÇOCUKLARA NEFES ALACAK ALANLAR KAZANDIRIYOR'

Yatağan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kaynar, sağlanan desteğin önemine dikkat çekerek, 'Bu katkılar çocuklarımıza ve ailelerine nefes olacak alanlar kazandırıyor. Desteklerini esirgemeyen Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz.' dedi.

KALLEM: ' İLÇELERİMİZE KAPSAMLI DONATI DESTEĞİ SAĞLIYORUZ'

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, il genelindeki dağıtımların kapsamına değinerek, 'Tüm ilçe belediyelerimizle bank, çatılı piknik masası, normal piknik masası ve yapısal aparat desteği sağlıyoruz.

Yatağan'da bugün 60 bank ve 6 oyun grubunu birçok noktaya yerleştirdik. İl genelinde yaklaşık 40 oyun grubunu altılı setler halinde dağıtıyoruz. Egzersiz spor aletleri, banklar ve yeni tasarımlarla desteklerimiz devam ediyor. Ahmet Başkanımızın vizyonuyla ilçelerimize güçlü bir katkı sunuyoruz.' açıklamasını yaptı.

BAŞKAN GÜNAY: 'BÜYÜKŞEHİR-KÜÇÜKŞEHİR AYRIMINI KALDIRDIK, HİZMETİ BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ.'

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise iş birliğinin önemine vurgu yaparak, 'Ahmet Başkanımızla birlikte büyükşehir-küçükşehir ayrımını kaldırdık. Büyükşehir Belediyemiz park ve oyun alanlarında ciddi bir destek sağladı. Turgut ve Madenler mahallelerimize toplam 60 bank ve 6 oyun grubu kazandırıldı.' ifadelerini kullandı.