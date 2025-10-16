Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Altı Nokta Körler Derneği işbirliği ile Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü'nde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Görme engellilerin gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüş etkinliği, 'Engel Olma, Destek Ol!' sloganıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşte katılımcılara beyaz baston dağıtılarak yaşanan zorluklara yönelik empati oluşturulması hedeflendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş etkinliği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonunda Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Arif Zengin tarafından açıklama yapılarak, bildiriler dağıtıldı.

DİKKAT ÇEKTİLER:

Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı fiziksel engellere dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, sürücülerin ve yayaların, beyaz baston taşıyan bir kişiyi gördüklerinde daha dikkatli, saygılı ve yardımcı olmaya istekli olmaları amaçlandı. Etkinliğin bir diğer amacı ise görme engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan, kendi kararlarıyla hareket edebilme ve sosyal aktivitelere katılabilme hakkını vurgulamak oldu. Etkinlik kapsamında dağıtılan broşürler ile görme engelli bireylerle karşılaşıldığında izin almadan dokunmama, net konuşma ve trafikte yol verme gibi konulara dikkat edilmesi istendi.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ile Mehmet Mesut Doğan, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar ile yönetim kurulu üyeleri, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Arif Zengin ve dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.