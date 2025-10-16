Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süredir üzerine yoğun şekilde çalışma yürütülen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı ile ilgili Ankara'dan bekledikleri telefonun geldiğini paylaşarak, 'Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün, tramvay hattımızın ihale sürecinin ve iş başlangıcının 2025 yılı içinde olacağı yönündeki müjdeli haberi paylaştı. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, raylı sistemle ilgili yaşanan gelişmeyi açıkladı.

Sakara Raylı Sistem Projesi'nin ilk adımı olan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı ile ilgili ise ÇED sürecinin olumlu şekilde sonuçlandığı gelişmesi önceki gün kamuoyunda yer buldu.

Bugün ise Başkan Alemdar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada önemli ve güzel bir gelişmeyi daha, 'Beklediğimiz telefon bu sabah saatlerinde geldi, çok mutluyuz' notuyla paylaştı.

2025'TE BAŞLIYOR

Alemdar, yaptığı paylaşımda Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün arayarak Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın ihale ve iş başlangıcının 2025 yılı bitmeden gerçekleşeceği müjdesini verdiğini söyledi.

MÜJDELİ HABER

Başkan Alemdar, 'Sakarya'da ilkleri gerçekleştiriyoruz. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu sabah Kültür ve Sosyal İşler Dairemizde çalışma arkadaşlarımızla sohbet ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün aradı. Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projemizle ilgili müjdeli bir haberi bizimle paylaştı. ÇED Raporunun olumlu sonuçlandığı da kamuoyuna birkaç gün önce yansımıştı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün, tramvay hattımızın ihale sürecinin ve iş başlangıcının 2025 yılı içinde olacağı yönündeki müjdeli haberi paylaştı. Mutluyuz, heyecanlıyız.' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Alemdar ayrıca şunları yazdı: 'Bu yıl içerisinde somut olarak Tramvay Hattı projemizin başlayacağı müjdesini sıcağı sıcağına hemşehrilerimizle paylaşmak istedim. Şehrimize sağladığı cömert destekler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık'a, İl Başkanımız Yunus Tever'e ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün'e teşekkür ediyorum.'