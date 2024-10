İlk karnesini alan öğrenci heyecanı yaşadığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilk 6 ayda hayata geçirilen projeleri ve Manisa’nın gelecek yol haritasını anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin 6 aylık hizmetlerini içeren lansman toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa ve komşu illerin ilçe belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, CHP İl ve İlçe Örgütleri, Gençlik ve Kadın Kolları Örgütleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve binlerce Manisalı katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sunumu öncesinde yaklaşık 2500 kişinin katıldığı toplantıya gösterilen ilgi nedeniyle Manisalılara teşekkür etti.

Başkan Zeyrek, “Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımız gereği düzenli olarak halkımıza yaptığımız ve yapacağız hizmetleri anlatıyoruz. Tabiri caizse halkın terazisine çıkıyoruz. Karne alıyoruz. İlk karnesini alan öğrencinin heyecanıyla karşınızdayız. 31 Mart 2024 seçimleri Türkiye siyasi tarihi açısından son derece önemli bir kırılma noktasıydı. Yılgın, yorgun ve umutsuz halkımızın adeta son gücünü kullanarak sandığa gittiği ve gücünü gösterdiği tarihi bir hamleydi. Bu tarihi başarının mimarı, Manisa’mızın öz evladı, ikinci yüzyılın ilk lideri, kıymetli abim, hocam, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız emin olun biz bu akşam burada olamaz, geleceğe umutla bakamazdık. Ne kırmızıya boyanmış bir harita ne gelecek umudunu koruyan bir halk ne de halkın derdine derman olmaya çalışan belediyeler olurdu” dedi.

“1,5 MİLYON MANİSALININ DERDİYLE DERTLENİYORUZ”

Tarihi bir başarı elde ettiklerini dile getiren Başkan Zeyrek, “Sayın Genel başkanım: seçimlerde en çok koşturan siz oldunuz. 106 miting ve binlerce kilometre yol yaptınız ve 2 Mart tarihinde Manisa’da bizlere bir talimat vermiştiniz. Biz de sizin liderliğinizde, verdiğiniz çok kıymetli desteklerle Manisa’mda tarihi bir başarı elde ettik. Elde edilen başarı böylesine tarihi, üstlendiğimiz görevler böylesine hayati olunca sorumluluklarımız da çok daha fazla oluyor. Sayın Genel Başkanım; her gün bu sorumluluk ve bilinçle hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Her sabah güne başlarken, 17 ilçenin, 1089 mahallenin, 1.5 milyon Manisalının derdiyle dertlendiğimizi, harcadığımız her kuruşta, attığımız her imzada Demirci’den Gördes’e, Soma’dan Sarıgöl’e kadar yalınayak dolaşmak zorunda kalan çocuğun sorumluluğunu asla aklımızdan çıkartmadığımızı da bilmenizi isterim” diye konuştu.

“İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞIYORUZ”

31 Mart’ta sadece bir belediye başkanını değiştirmediklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, “31 Mart’ta biz asıl olarak bir yönetim anlayışını değiştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesinin iş yürütme tarzını, halka yaklaşımını, hizmete bakışını değiştirdik. Yani temelden bir paradigma değişimini hayata geçirmek üzere o koltuğa oturduk. Bir belediye düşünün ki başkan ile yönetim kadrosunun, yönetim kadrosu ile daire başkanlarının, daire başkanları ile müdürlerinin, müdürler ile personelin, personel ile halkın hiç bir bağı olmasın. Bir belediye düşünün ki, kapıları halka daima kapalı ama ranta her zaman açık olsun. Bir belediye düşünün ki personeline 1 yudum suyu bile çok görsün ama spor kulüplerine milyarlar aktarsın. Yine bir belediye düşünün ki 1,5 milyon Manisalının refahı, huzuru, mutluluğu için değil, bir avuç rantiyecinin çıkarı için çalışıyor olsun. İşte biz bu anlayışı yıkmak için geldik. Bu harami düzene son vermek için 18 puan geriden gelerek, 27 puan fark attık. Bize güvenen, bize inanan 507.563 seçmenin verdiği güçle bize oy veren, oy vermeyen ayrımı yapmadan, gece gündüz demeden, ilk günkü heyecanla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“MANİSA, TÜRKİYE’NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANIYORDU”

Başkan Zeyrek, seçim döneminde halka verdiği “2 ton su 1 TL olacak” sözünü tuttuklarını ve ilk meclis kararıyla uygulamaya geçirdiklerini belirtti. Böylece yıl sonuna kadar Manisalıların bütçesine 140 milyon TL’lik katkı sağlanacağını söyledi. Kartlı sayaç dayatmasının da kaldırıldığını aktaran Başkan Zeyrek, “Bu onurlu göreve talip olduğumda Manisa’m Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyordu. Bir Manisalı olarak benim de canım yanıyordu. Biliyordum ki her bir Manisalı komşum da bu durumdan mustaripti. Bunu hak etmiyordu. Bu noktada önemli bir bilgi daha vermek isterim: Göreve geldikten sonra Cemevlerimize verilen suyu da ücretsiz hale getirdik. Çünkü bizim açımızdan Cemevleri ibadethanedir. Camilerimize verdiğimiz her türlü hizmet ve desteği Büyükşehir Belediyesi olarak artık cemevlerimize de sağlıyoruz. Güle güle kullansınlar” dedi.

HALK EKMEK 17 İLÇEYE YAYILACAK

Başkan Zeyrek, sosyal belediyeciliğin sembol uygulamalarından olan Halk Ekmek projesinin Manisa’da uygulanmaya başladığını ve ekmeğin uygun fiyatlı ve sağlıklı bir şekilde satışa sunulduğunu belirtti. Projenin kısa sürede 17 ilçeye yayılacağını söyleyen Başkan Zeyrek, “Ekmeğimizi fırıncı esnafından aldık. Hem esnafımız kazandı hem de halkımız daha ucuza, sağlıklı ekmekle buluştu. Şu an 12 noktada halkımıza hizmet eden halk ekmek büfelerini kısa sürede 17 ilçemize yayacağız” dedi.



Altyapının bir kentin temeli olduğunu dikkat çeken Başkan Zeyrek, “Temeliniz ne kadar sağlamsa yaşadığınız şehir de bir o kadar sorunsuz ve dirençlidir. Göreve geldiğimde ilk sorduğum soruların başında; altyapının durumu oldu. Su, kanalizasyon, iletişim altyapımızın ne durumda olduğunun cevabını alamadım. Zira böyle bir envanterimizin olmadığını öğrendim. Yani 2024 yılında, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bir altyapı haritası yoktu. Bir patlak olduğunda, tıkanma yaşandığında el yordamı ya da o hattı bilen ustanın, yetkili kişinin bilgisi dahilinde müdahale edilmeye çalışılıyordu. Hemen çalışmalara başladık ve kentin sayısal altyapı haritasını çıkartmak için harekete geçtik. Bir yandan da altyapının yenilenmesi seferberliğini başlattık. 40 yıldır yenilenmeyen hatlara el attık. Asbestli borulardan, kayıp ve kaçaklara neden olan eskimiş hatlara kadar yerin altında dönüşüme giriştik. En sıkıntılı mahallelerimizden başlayarak, 1000 tane branşman değiştiriyoruz” dedi.



Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’ne de parantez açan Başkan Zeyrek, “Muradiye, alt yapı sorunu yaşayan mahallelerimizin başında geliyor. Plansız kentleşmenin yol açtığı büyük problemler yaşıyoruz. Ve ne yazık ki Dünya Bankası ile birlikte bu bölgede yapılacak proje, sahipsiz kalmış ve yıllarca hiçbir ilerleme sağlanmamış. İhale süreci neredeyse 3 yıl gecikmiş. Biz göreve geldikten sonra bu projenin hayata geçmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Boşa geçen, kaybedilen zamanı hızla bertaraf ettik. Dünya Bankası ile yoğun bir çalışma takviminin ardından tüm süreçleri tamamladık. Hedefimiz; önümüzdeki ilkbaharda sahada olmak ve alt yapı çalışmalarına başlayarak, en kısa sürede bitirmek. Yaklaşık 50 milyon Euro yatırım bedeliyle gerçekleşecek proje kapsamında; Kırkağaç Gelenbe Mahallesi, Karaali, Muradiye mahalleleri ve Gördes’in altyapı sorunlarını çözmüş olacağız” diye konuştu.

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM ANLAYIŞI

Belediye olarak tüm ihalelerin yüzde 90’ını açık ihale usulüyle gerçekleştirdiklerini söyleyen Zeyrek, şeffaf yönetimle ilgili şunları söyledi:

“Göreve geldikten sonra, alanında uzman çok saygın bir ekiple teftiş kurulu oluşturduk. Bu kurul önceki dönemi mercek altına aldı. Bu süre içinde yüzlerce dosya inceledik, onlarcasını da incelenmek üzere yetkili mercilere ilettik. Ben istiyorum ki, bir daha milyonlarca lira çerez parası alınmasın. Bir daha milyonlarca lira yapılmamış işin hak edişi yapılmasın. Bir daha temeli atılan işin ihalesi sonradan yapılmasın diye bu kurul gece gündüz çalışıyor. Zira halkımızın bize emanet ettiği her bir kuruşta garip gurebanın, yoksul ve yetimin hakkı var. Buradan bir kez daha söylüyorum; Manisa’mda artık rantçı değil halkçı bir belediye var. Halkın parasını yine halkı için harcayan bir belediye anlayışı var! Aylık mali raporlarımızı internet sitemizde düzenli olarak yayınlıyoruz. İhalelerimizi canlı yayınlıyoruz. İhalelerimizin yüzde 90’ı açık ihale usulü ile yapılıyor. Bu rakamın Türkiye ortalaması Kamu İhale Kurumu’nun en son açıkladığı Kamu Alımları İzleme Raporuna göre yaklaşık yüzde 60. Denetlenmekten, hesap vermekten, şeffaflıktan korkmuyoruz, çekinmiyoruz ve vazgeçmiyoruz.”

“MANİSA’NIN TÜM DEMOKRATLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Manisa’nın ittifakla kazanıldığını vurgulayan CHP Genel Başkanı Özel, “Bir parti adı anıyoruz ama aslında sadece bu partiyle kazanılmadı. Bizim bir Manisa ittifakına ve Türkiye ittifakına ihtiyacımız var dedik. Manisa iyi yönetilmiyor dedik. Daha iyi yönetileceğini söyledik. Temiz, çevreci, dürüst ve kent dostu belediye başkan adayları önerdik. İşimiz gücümüz Manisa, işimiz gücümüz belediyecilik olacak dedik. Muhafazakâr demokratlara, milliyetçi demokratlara çağrı yaptık, Kürt demokratların desteğini istedik, bize inandılar güvendiler. Alevisiyle Sünnisiyle Kürdüyle Türküyle Lazıyla Çerkeziyle Pomağıyla Göçmeniyle Manisa, Manisa ittifakı ile kazanıldı. Manisa’nın tüm demokratlarına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

NEHİR ZEYREK’E CHP ROZETİNİ TAKTI

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’e, Cumhuriyet Halk Partisi’nin rozetini taktı. Nehir’in 20 Ekim’de doğum günü olduğunu ve reşit olacağını ifade eden Özel, ilk talebinin partiye üye olmak olduğunu söyleyen Nehir’in doğum gününü de kutladı. Toplantı, günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.