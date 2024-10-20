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Çevre kirliliğine neden olan şahıs hakkında cezai işlem başlatıldı.

Yapılan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çöpün kenarına koltuk atan şahsın kimliğini belirledi.

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Düzce'de çevreyi kirleten şahıs belediye zabıtasının titiz çalışmasıyla kameralardan tespit edilerek hakkında cezai işlem uygulandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak’ta çevreyi kirleten bir kişi, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde tespit edildi.