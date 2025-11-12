Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Fatih Mahallesi'nde süren ada-parsel bazlı kentsel yenilenme çalışmalarını inceledi, vatandaş ve müteahhitlerle bir araya gelerek süreci değerlendirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Fatih Mahallesi'nde devam eden ada-parsel bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleri ve müteahhitlerle bir araya geldi. Başkan Dutlulu, dönüşüm sürecinin mahalleye daha güvenli ve modern yaşam alanları kazandırmak için atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yeni imar planı doğrultusunda, halkın rızası ve müteahhitlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde eski ve depreme dayanıksız yapıların yıkılarak yerine modern konutların inşa edilmeye başlandığı Fatih Mahallesi'nde, Başkan Dutlulu vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Müteahhitlerle yapılan görüşmelerde ise dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlar değerlendirildi.

Mahalle sakinleriyle buluşmasında konuşan Dutlulu, 'Yaşadığınız tüm sorunları tamamen çözebilir miyiz, söz veremem. Ancak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Amacımız sizlere daha güvenli ve yaşanabilir evler sunmak' dedi. Başkan, Yeni Mahalle, Hafsa Sultan ve Fatih Mahallelerindeki dönüşüm çalışmalarının halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Mahalle sakinleri ve müteahhitler, sürecin hızlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti.