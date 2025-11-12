Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Akreditasyon Belgesi törenle takdim edildi.

ANKARA (İGFA) - Belge takdim töreni, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, Rektör Yardımcıları ve akademisyenlerin katılımıyla Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

'BU BAŞARI TESADÜFİ BİR BAŞARI DEĞİL, UZUN BİR SÜRECİN SONUNDA ELDE EDİLEN BİR BAŞARI'

Törenin açılışında konuşan Rektör Ünüvar, Diş Hekimliği Fakültesi adına gurur verici bir anı hep birlikte yaşadıklarını ifade etti. Ünüvar, akreditasyon belgesinin tesadüfi olmadığını, uzun bir sürecin sonunda elde ettiklerini kaydetti.

Kaliteyi gösterilen değil hissedilen, kalite akreditasyonunu da bu hissedileni hissettiren durum olarak tanımlayan Ünüvar, 'Hissedileni hissettirmişiz ki bugün TÜSKA tarafından akredite edilmiş olmamız son derece kıymetli' dedi.

Rektör Ünüvar, kazanılan bu belgenin aynı zamanda ISQua (The International Society For Quality in Health Care) akreditasyonunda olduğunu, sadece ulusal değil uluslararası geçerliliğinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Ünüvar, akreditasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

'BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN BELGE TAKDİM TÖRENİ, HER BİRİMİZİN EMEĞİNİN SONUCUDUR'

Aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevini de yürüten Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan ise bugün gerçekleştirilen törenin 5 yıl önce başlayan sürecin bir meyvesi olduğunu dile getirdi.

2022 yılının başlarında Diş Hekimliği Fakültesi olarak akreditasyon sürecine hazırlanma kararı aldıklarını belirten Orhan, o günden bugüne eğitim-öğretim programlarını, klinik uygulamalarını, idari süreçleri, fiziki şartları, kalite güvence mekanizmalarını baştan sona gözden geçirdiklerini ve kendilerini iyileştirmeye adadıklarını kaydetti.

Akreditasyon sürecinde yapılan çalışmaların zorluğuna dikkat çeken Orhan, bu sürecin kendilerine yaratıcı bir yükümlülük olarak hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

'LİDER KURULUŞLAR, KENDİSİNDEN SONRA GELENLERE YOL GÖSTERİR'

TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir ise, üniversitelerin 50 yılı geride bıraktıktan sonra olgunluk dönemine girdiğini, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin 50 yılı geride bıraktığını ve bu olgunluk dönemini de TÜSKA tarafından takdim edilen akreditasyon belgesi ile taçlandırdığını kaydetti.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin akreditasyonundan sonra üç ağız ve diş sağlığı hastanesinden başvuru aldıklarını, lider kuruluşların da böyle bir özelliğinin olduğunu, kendisinden sonra gelenlere de yol gösterdiğini belirten Demir, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini gönülden kutladığını da dile getirdi.

Açış konuşmalarının ardından akreditasyon belgesi takdimi gerçekleştirildi.