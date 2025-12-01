Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Saruhanlı ilçesinde yaptıkları denetimlerde bir işletmenin atık sularını usulsüz olarak Devlet Su İşleri'nin (DSİ) kanalına boşalttığını tespit etti. Tespit sonrasında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

MANİSA (İGFA) - Çevreye karşı duyarlılığını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha temiz daha yeşil bir Manisa için denetim faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Yapılan denetimler sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren işletmenin atık suyunu usulsüz olarak Devlet Su İşleri'nin (DSİ) kanalına boşalttığını tespit etti.

İklim Zabıtası Ekipleri, jandarma ekiplerinin bilgilendirilmesi sonrasında nöbetçi savcılık talimatı ile ilgili birimlere konunun aktarıldığı ve gerekli işlemlerin uygulandığı bilgisini verdi.

DENETİMLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Amaçlarının gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ekiplerin denetimlerine aralıksız devam ettiklerin söyledi.

Başkan Dutlulu, 'Çevreyi kirletenlere karşı mücadelemiz devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak denetim ve kontrollerimiz devam edecek' dedi.