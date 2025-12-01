İnegöl'de hayırsever iş insanı Selahattin Kırcalı tarafından Akhisar Mahallesinde yaptırılan Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu bugün düzenlenen törenle açıldı. 80 öğrenci kapasiteli okul, sadece özel eğitim öğrencilerine hizmet verecek.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de şehrin ilk özel eğitim anaokulu, bugün düzenlenen törenle açıldı. İnegöl Belediyesi'nin arsa tahsisi ile Kırcalı Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurucu ortaklarından iş insanı Selahattin Kırcalı'nın eşi adını yaptırdığı Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu için 2024 yılı Temmuz ayında protokol imzalanmıştı.

16 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan okul, özel öğrencilere hizmet vermeye başladı. Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu; 8 dersliği, oyun odası, bireysel eğitim odası, yemekhane ve tüm sosyal donatılarıyla eksiksiz bir kurum olarak inşa edilirken, okul 17 Kasım itibariyle eğitim-öğretime başladı. Hâlihazırda; 1 idareci ve 8 öğretmen nezaretinde 17 öğrencinin eğitim almaya başladığı okul, tam kapasitesine ulaştığında aynı anda 80 öğrenciye hizmet verebilecek.

COŞKULU TÖRENLE AÇILDI

Akhisar Mahallesinde hayat bulan Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu için bugün coşkulu bir açılış töreni düzenlendi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, muhtarlar, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde, hayırsever Kırcalı ailesi de hazır bulundu.

İNEGÖL'DE BİR İLK

Açılış töreninde Kırcalı Yapı AŞ Yönetim Kurulu ve adına bir konuşma yapan Ömer Faruk Kırcalı, '2003 yılında dedemiz Salih İbrahim Kırcalı'nın ilçemize ve eğitim sistemimize armağan ettiği çok değerli İnegöl Sağlık Meslek Lisesi açılışında ailece hep birlikte yaşadığımız gururu, bugün burada Kırcalı ailesi adına babam Selahattin Kırcalı'nın katkılarıyla inşa edilen özel eğitim anaokulumuzun açılışı ile yeniden yaşıyoruz. İlçemizde bir ilk olarak anaokulu çağımızdaki çocuklarımızın özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, onları sosyal hayata birey olarak kazandırmak, geleceklerine ışık tutabilmek amacıyla ailelerini güvenle emanet edebilecekleri, en ince detayına kadar düşünülmüş bir anaokulu tasarladık. Bu doğrultuda özel eğitim anaokulumuzu İlçe Milli Eğitimin de destekleriyle tamamlamış bulunuyoruz. Anaokulumuz özel eğitim olarak şehrimizde bir ilk olmakla beraber, mimari olarak da benzer tip projelerin dışında ülkemizde örnek teşkil edecek nitelikte bir proje olmuştur. Sayın Selahattin Kırcalı, okulumuzun adını değerli eşine ithaf ederek Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu olarak eğitim camiasına kazandırmıştır. Tüm bu ilklerin verdiği mutluluk ve gururu bizlere yaşatan Kırcalı ailesi adına Sayın Selahattin Kırcalı'ya teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelişimini her yönüyle destekleyen bir yaklaşımla hizmet verecek anaokulumuz hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir değer yaratacağına inanıyor, çok değerli özel çocuklarımız için böylesine özel bir projeyi şehrimize kazandırmış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm kurum ve çalışanlarına, tüm paydaşlarımıza teşekkür eder eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz' dedi.

BELKİ FARKLI OKULLAR DA AÇILABİLİR AMA BU ÇOK ÖZEL VE İSTİSNAİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da açılışta davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Açılan okulun özelliklerine değinen Alireisoğlu, 'Belki daha farklı okullar da açılabilir. Ama bu okul çok özel, çok istisnai bir durumu var. Oluşan memnuniyet diğer okullardan çok farklıdır. Çünkü burası özel öğrencilerimizin eğitim göreceği bir kurum. Peygamber efendimiz diyor ki; muhakkak ki sizler ancak zayıflarınız, düşkünleriniz vesilesiyle cenabı hak tarafından rızıklandırılırsınız ve rahmete muhatap olursunuz. Bu anlamda hayata herkesten daha fazla geride başlamış olan öğrencilerimizin eğitim aldığı bu yerin başta kıymetli hayırseverimiz için mahallemiz için şehrimiz için ve milletimiz için bir rahmet vesilesi olduğunu bu hadisle ilintili olarak düşünüyorum. Hayırseverlik gibi kadim bir değerin varlığa dönüşmüş hali bugün burada yaşadığımız mutluluk. Bu anlamda eğitim camiası olarak bizler de bu büyük desteği daima hayırsever insanlarımızın yanında hissettik. İnegöl bu anlamda fazlasıyla cömert. Bu vesileyle bu kurumu eğitim öğretime kazandıran çok kıymetli insan, hayırsever Selahattin Kırcalı ve muhterem eşleri Mürvet Kırcalı hanımefendiye en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde merkezi ve yerel yönetimlerin güçlü iş birlikleri de bulunmaktadır. Bu noktada her zaman eğitim faaliyetlerimizin destekçisi olan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olan sayın Vekilimize, Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Okulumuz hayırlı olsun' diye konuştu.

İNEGÖL HAYIRSEVERLERİYLE BÜYÜYÜP GELİŞİYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl'ün hayırseverlerin de katkı ve destekleriyle büyüyüp geliştiğini kaydederek şöyle konuştu: 'Bugün çok mutluyuz. Değerli iş insanımız bu güzel eğitim mekanını şehrimize kazandırdılar. Kırcalı ailesinin aslında ilk hayrı değil bu. Kırcalı ailesi İnegöl'de çok sevilen, saygınlığı olan örnek bir aile. Geçmişte de bir Sağlık Meslek Lisesi İnegöl'ümüze kazandırmışlardı. Daha başkaca hayır ve hasenatları olduğunu da bizler biliyoruz. Huzurlarınızda ben de Selahattin Kırcalı ağabeyimize, kıymetli hanımefendiye, evlatlarına çok teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüz büyüyor, gelişiyor. Bunu yaparken de içindeki girişimci, müteşebbis, üretken insanlarıyla yapıyor. Bugün bunun bir örneğini daha yaşıyoruz. Bizler de tabi İnegöl Belediyesi olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız. Şehrimiz nüfus olarak kalabalıklaşıyor, öğrenci nüfusumuz artıyor. Bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında bizler de İnegöl Belediyesi olarak azami gayret ortaya koyuyoruz. Burada da okulumuzun yapımı için yaklaşık 2500 m2'lik bir arsanın tahsisini Milli Eğitime gerçekleştirmiştik. Sağ olsun hayırseverimiz de bu güzel eseri kazandırmış oldu. Bu eserler yapılmaya devam edecek. Öğrencilerimizin de daha nitelikli eğitim almaları adına bu yatırımlar çok büyük önem ifade ediyor. Buranın özel eğitim olması, İnegöl'de bu anlamda daha önce böyle bir eğitim yuvası olmayışı bu açılışı daha da anlamlı kılıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.'

KAYMAKAM ARSLAN'DAN YENİ MÜJDELER

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da konuşmasında yeni projelerin müjdesini verdi. Kaymakam Arslan, 'İçimizdeki mutluluğu tarif etmek zor. Özel evlatlarımızın burada eğitim alacak olması, onların ve ailelerin mutluluğu bizim için çok kıymetli. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. İnegöl bu konuda çok bereketli ve özel bir şehir. Bunların devamı da gelecek. Çarşamba günü bir protokol daha imzalayacağız. Önümüzdeki hafta birinin daha hazırlığını yapıyoruz. Bu şehirde eğitime, sağlığa, kamu yatırımlarına destek olan tüm hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

İNEGÖL'DE HAYIRSEVERLERİN YAPTIĞI 32'NCİ OKUL

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl'ün hayırsever insanlarına dikkat çeken bir konuşma yaptı. Açılışı yapılan okulun İnegöl'de hayırseverler tarafından yapılmış 32'nci okul olduğuna vurgu yapan Salman, 'İnegöl'ümüz özel bir şehir. Müteşebbisi fazla olan, üretmeyi seven, ihracatı seven, istihdamı seven, para kazanmayı bilen ama kazandığı parayı sadece kendine ayırmayan hem bu dünyası hem de ahireti için bu gelirini devletiyle, milletiyle, vatandaşlarıyla paylaşan bir şehir. İnegöl'de hayırseverler vesilesiyle yapılan 32'nci okulumuzu açıyoruz. 33'üncüsünün de haftaya protokolünü yapacağız inşallah. Kırcalı ailesine de teşekkür ediyorum. İnegöl'de özel bir aile. Hayrı hasenatı seven, üretmeyi seven bir aile. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun' ifadelerinde bulundu.

İNEGÖL HAYIRDA BİR ADIM ÖNDE

Son olarak kürsüye gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız da İnegöl'ün hayırseverlerine değindi. Vali Ayyıldız, 'İnegöl, Bursa ilçelerimiz arasında hayırda bir adım önde olan bir ilçemiz. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabi hayırların özelliği, artarak devam etmesidir. Rabbim hayırseverlerimizin işlerini bereketli eylesin. Okulumuzun İnegöl'ümüze, Bursa'mıza hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Okulumuz engelli anaokulu olması hasebiyle çok değerli. Hayatı doğru anlamak, doğru kurgulamak istiyorsanız engelli birini kardeş edinin. Eğer bir ailede ya da toplumda yakınlarınızda engelli varsa çok daha doğru görüyorsunuz. Hayatın başka anlamlarının olduğunu anlıyorsunuz. Bu farkındalığı da hayatın merkezine koyduğunuz zaman daha güzel bir insan, daha örnek bir insan haline geliyorsunuz. İnegöl'e bu özel dokunuşundan dolayı Kırcalı ailesine teşekkür ediyoruz. Eserin ilimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Kırcalı ailesinin üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle açılış töreni tamamlandı. Ardından sınıflar gezilerek incelendi.