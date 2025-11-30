Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde yürüttüğü hijyen ve işgaliye denetimleri sırasında sağlıksız koşullarda bekletilen 150 kilo pişmiş tavuk etine el koydu. İşletme, hijyen ihlali ve ruhsatsız faaliyet nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde hijyen ve işgaliye denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler kapsamında bir işletmenin imalathanesinde hijyen kurallarına uymayan 150 kilo pişmiş tavuk eti tespit edildi. Gıda mühendislerinin tutanağı ile sağlıksız ürünler imha edilmek üzere el konulurken, işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, 'Son dönemde artan gıda zehirlenmeleri nedeniyle denetim sayımızı artırdık. İşletmelerde kullanılan malzemeden ürünlerin son kullanma tarihine kadar her detayı inceliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız ve işgaliye ihlali yapanlara asla müsaade etmiyoruz' dedi.

Hasturan, zabıta ekiplerinin 7/24 esasına göre ilçe belediyeleri ile koordineli çalıştığını belirterek, 'İşgaliye konusunda esnafımızı önceden uyarıyoruz. Uyarılara uymayanların mallarına el koyuyor, vatandaşların geçişini engelleyen kaldırımlardaki motosikletleri uygun yerlere çekiyoruz' ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini aralıksız sürdürerek kentte sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyor.