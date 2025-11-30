Bursa'nın Mudanya ilçesi Evciler Mahallesi'nde 29 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde evinden ayrılan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi'den haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da Evciler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi, 29 Kasım Cumartesi sabahı saat 10.00 civarında evinden çıktıktan sonra kayboldu.

Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan eşi Ayla Abi, durumu mahalle muhtarı ve çevre sakinlerine bildirdi. İlk aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa AFAD, Büyükşehir Belediyesi AKOM, İHH Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), Mudanya 911, ANDA Arama Kurtarma ekipleri ile köylüler ve gönüllüler sevk edildi. Çalışmalara ayrıca İnegöl İNDAK köpekli arama timi de katıldı.

Havadan ve karadan sürdürülen arama operasyonu, yağış nedeniyle zaman zaman güçleşirken ekipler son teknoloji arama cihazları ve iz takip köpekleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin arama çalışmaları gece boyu da devam etti.