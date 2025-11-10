Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında da hüzün ve minnet dolu bir anma töreni düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası, MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası ve belediyenin dış birimlerindeki tüm personel, o an geldiğinde derin bir sessizliğe büründü.

2 dakikalık siren sesi eşliğinde, Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından, hüzün yerini azim ve kararlılığa bıraktı. Tüm personel hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.

BAŞKAN DUTLULU: 'İLKE VE İNKILAPLARININ İZİNDEYİZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet ve bağlılıklarını dile getirdi. Başkan Dutlulu, büyük liderin bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlılığını vurguladı: 'Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir komutan ya da devlet adamı değil, aynı zamanda çağdaşlaşma ve ilerlemenin de sembolüdür. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, O'nun ilke ve inkılaplarının yol göstericiliğinde, Manisa'mızı daha aydınlık, daha sosyal ve daha çağdaş bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığı bu cennet vatanı ve Cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz. Ruhu şad olsun.'