Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde 'Atatürk ve Cumhuriyet'in Işığında' ve 'Ebedi Şefin Ardından Manşetlerde Yankılanan Veda' adlı sergilerle Ata'yı andı. Başkan Mustafa Bozbey, serginin cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki önemine vurgu yaptı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü anmak için iki sergi düzenledi.

'Atatürk ve Cumhuriyet'in Işığında' ve 'Ebedi Şefin Ardından Manşetlerde Yankılanan Veda' sergileri, hem sanatsal hem de tarihi bir bakış açısıyla ziyaretçilerle buluştu.

Sergi açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 10 Kasım'ın bir yas günü değil anma günü olduğunu ifade ederek, '10 Kasım her 10 Kasım değil. Her an, her zaman 365 gün bu ülke insanının her bireyinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Cumhuriyet'e sahip çıkmanın hissetmesi ve gelecek kuşaklara aktarması ve Cumhuriyetimize zarar verecek her davranışa karşı mücadele edecek bir anma günü' dedi.

Kent Konseyi'nde Ressamlar Çalışma Grubu'nun hazırlamış olduğunu Atatürk ve Cumhuriyet ışığında resim sergisinin önemine vurgu yapan Başkan Bozbey, 'Bu serginin burada bugün olmasının bir anlamı var. 2 Şubat 1938 tarihinde Atatürk bu fabrikayı açmış ve faaliyete geçirmek için Bursa'da bulunmuştur. Atatürk'ü anma ile ilgili her etkinliği anlamı daha büyük ve anlamlıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl olmasına rağmen Anıtkabir'de gördüğümüz toplumun her kesiminden çok farklı insanın Atatürk'e koşmaları ve anıt'a koşmalarını duygulu bir şekilde izledim. Geleceğe olan inancım daha da arttı' diye konuştu.

Atatürk'ün fikirlerini yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, 'Bursa açısından bakıldığında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bursamızı aklın bilimin sporun ve sanatın kenti olması için çalışıyoruz. Bizler artık bu kenti santın ve sporunda merkezi konumuna getirmek zorundayız. Biz ancak o zaman geleceğe biraz daha güvenle bakabilecek duruma geleceğiz. Topyekün bunların birlikte olduğu bir anlayış ile bu kenti gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğundayız' dedi.