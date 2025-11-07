Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlığı'na yeni seçilen Gazi Mustafa Güngör, Manisa Polisevi'nde yemekli tanışma programı düzenledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nce düzenlenen yemekli tanışma programında Dernek Başkanı Mustafa Güngör, duygusal ifadelerle birlik ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Güngör, 'Bugün burada, yüreği vatan sevgisiyle dolu, fedakârlığın, sabrın ve onurun simgesi olan siz değerli ailelerle bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz,' diyerek başladığı konuşmasında, derneğin sadece bir çatı değil, bir gönül birliği olduğunu vurguladı.

Başkan Gazi Mustafa Güngör, 'Bugün burada, yüreği vatan sevgisiyle dolu, fedakârlığın, sabrın ve onurun simgesi olan siz değerli ailelerle bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu dernek; sadece bir çatı değil, bir aile, bir gönül birliğidir. Bizleri bir araya getiren şey; acılarımız kadar, birbirimize olan sevgimiz, dayanışmamız ve bu ülkeye olan bağlılığımızdır. Her bir şehidimiz, bu topraklara düşen bir yıldız; her gazimiz, bu milletin onur madalyasıdır. Onların bıraktığı emaneti taşımak, sadece bir görev değil, bir şereftir. Bizler bu emanete sahip çıkmak için buradayız. Birbirimizin elinden tutmak, gönüllerimizi birleştirmek ve 'biz' olmanın gücünü yaşatmak için buradayız. Bugün bir tanışma programı vesilesiyle bir aradayız, ama aslında bizleri tanıştıran sadece isimler değil; aynı kaderi, aynı inancı, aynı sevgiyi paylaşan yüreklerdir. Derneğimizin kapısı herkese açık, ama yüreğimiz özellikle sizlere ait. Bu çatı altında kimse yalnız değil. Çünkü bizler, birbirimizin acısını da sevincini de paylaşan bir büyük aileyiz' dedi.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve saygıyla anan Başkan Gazi Mustafa Güngör, 'Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Tanışma programımıza katılan herkese teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!' sözleriyle konuşmasını tamamladı.