Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Yılbaşı Festivali, Çamlık Caddesi'nden Çamlık Kent Ormanı'na uzanan renkli kortej yürüyüşü ile birlikte sevilen grup Necati ve Saykolar'ın muhteşem konseri ile başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Festivalin açılış kortejine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, belediye bürokratları, davetliler ve 7'den 70'e binlerce Denizlili katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleşen kortejde, Pat Atölye performans ekibinin tahta bacak gösterileri, akrobasi performansları, dikkat çeken kostüm ve makyajları büyük beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, Çamlık Kent Ormanı'ndaki festival alanında sona erdi.





AÇILIŞ KONSERİ NECATİ VE SAYKOLAR'DAN



Festivalin açılış konserinde sahne alan Necati ve Saykolar, sergiledikleri performansla alanı dolduran vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı. Burada bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, birlik, kardeşlik ve umut vurgusu yaptı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, herkesin yaşam tarzına ve mutluluk anlayışına saygı duyan bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirterek, 'Herkesin hakkına düşeni vereceksiniz. Bir vatandaş yılbaşında eğlenmek istiyorsa ona bu imkânı sağlayacaksınız. Vuslat Gecesi'nde semazen izlemek isteyenin bu talebine karşılık vereceksiniz. Mekke'nin fethinin idrak edildiği gecede ise o ruhani duyguyu yaşamak isteyen kardeşlerimizin yanında olacaksınız. Bizim yolculuğumuz tam olarak budur. Yeni bir yıla giriyoruz. O yeni yılın hepimize umut olmasını istiyoruz. Kim nasıl mutlu olmak istiyorsa, onu yapabilsin diye çalışıyoruz' dedi.



'YENİDEN UMUT OLACAĞIZ'



Yeni yılın üreticiden emekçiye, annelerden gençlere kadar herkes için yeniden umut olması gerektiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, 'Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Umudunu kaybeden herkese yeniden umut olacağız' diye konuştu. Festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, 'Bu alkışlar bana değil, bu işi hayata geçiren çalışma arkadaşlarımıza. Onlar bu şehri mutlu etmek için büyük bir emek verdi' ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine de değinen Başkan Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakarlıklarına dikkat çekerek, 'Bu memleket büyük bedeller ödenerek kuruldu. Emanet edilen bu değerli mirasın korunması ortak sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük görevimizdir. Gelin hep beraber bu memlekete sahip çıkalım' dedi.



Denizli festivale akın etti



Denizli tarihinde ilk kez düzenlenen Yılbaşı Festivali, 1 Ocak 2026'ya dek Çamlık Kent Ormanı'nda konserler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli sürprizlerle Denizlilileri ağırlamaya devam edecek.