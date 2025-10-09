Manisa Dostlar Meclisi, bu haftaki toplantısında Milli Kalkınma Partisi Genel Başkanı Durmuş Alagöz ve parti teşkilat yöneticilerini ağırladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar yaptığı açıklamada, 'Manisa'mıza ne kadar önem veriyorsak demokrasiye de aynı önemi veriyoruz. Çünkü demokrasi olmazsa gelişme olmaz, hayallerimiz gerçekleşmez.

Bu fikriyatla çok sesliliğe devam edeceğiz. Genel başkanları, milletvekillerini, il başkanlarını halkla buluşturmaya devam edeceğiz. Burası bir halk meclisi ve en önemli amaçlarımızdan biri siyaseti halkla buluşturmak,' dedi.

Canuyar, toplantının verimli geçtiğini belirterek, 'Milli Kalkınma Partisi Genel Başkanı ile yaptığımız bu güzel toplantıdan büyük keyif aldık. Ülke gündemine dair önemli görüşler ortaya atıldı. Kendisine ve beraberindeki teşkilat üyelerine teşekkür ediyor, siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz. Bu toplantıya katılan üçüncü parti genel başkanı oldu. Demokrasiye katkı sunmak amacıyla daha birçok genel başkanı Manisa'mızda ağırlayacağız. Her şey Manisa'mız ve Türk demokrasisi için,' ifadelerini kullandı.

Toplantıda duygusal anlar da yaşandı. Milli Kalkınma Partisi Genel Başkanı Durmuş Alagöz, yaptığı açıklamada, 'Bugün Manisa Dostlar Meclisi'ne geldik, burada gözlerim yaşardı. Umutsuzluklarımızı umuda çevirdiler.

Katılımcı arkadaşlar farklı partilerde görev almış olabilir, farklı düşüncelere sahip olabilirler ama vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması ve adil bir Türkiye için hep birlikte aynı inançla, aynı kanaatle ayrılıyoruz. Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Sayın Cihan Canuyar ve tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum' dedi.