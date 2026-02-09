Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'ya içinde her türlü oyun gurubunun olduğu 'Çocuk Köyü' yapacaklarının müjdesini verdi.

MALATYA (İGFA) - İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte okul ziyaretlerini sürdüren Başkan Er, İnönü Ortaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Sınıflarda öğrencileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Belediyenin birçok faaliyetleri ve etkinlikleri var. Dijital dershane hizmeti veriyoruz. Belediye olarak şehrin birçok yerinde etkinlik yapıyoruz. Sahalarımız var, onlarca saha inşa ediyoruz.

Spor tesislerinden ve kütüphanelerden faydalanın. 100. Yıl Parkı'nın yanında 6 dönümlük alan üzerinde çok güzel bir Çocuk Köyü yapıyoruz. Her türlü oyun gurubunun olduğu bir alan olacak. Aynı zamanda Başharık'ta da güzel bir spor tesisi yapıyoruz. Ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Ücretsiz deneme sınavları var. Evde imkânı olmayanlara internet sağlıyoruz. Dijital dershanemiz var. Bilim Merkezi Projesi yapılıyor, bitmek üzere. Finansı hazır. Kütüphaneler inşa ediyoruz' dedi.

BAKIR: CİDDİ DESTEK ALIYORUZ

Okullarda ihtiyaç listesi olduğun Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in her zaman destek olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise 'Büyükşehir Belediye Başkanımız, sizin de Sami amcanız haftada bir gün programı uygun oldukça öğretmen ve öğrencilerimizle buluşuyor. Bugün sizlerin misafiri oldu. Eğitim-öğretime, öğrencilere, eğitim camiasına ilgi duyuyor ve sorunları imkânlar dahilinde çözüme kavuşturuyor. Ciddi destek alıyoruz. İhtiyaç olduğunda hemen refleks gösterip, bizim yanımızda oluyorlar. Hükümet, bakanlık kamu ve belediyelerin çok güzel güzel destekleri var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'YENİ ARITMA SİSTEMLERİ YAPIYORUZ'

Konuşmaların ardından öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise '6 Şubat'ta göçün en çok olduğu il, yüzde 12.6 ile Malatya olmuş. Malatya, Hatay'dan sonra en çok yara alan ikinci büyük il oldu.

Malatya büyük bir yara aldı ama Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Malatya'da çok büyük bir operasyon yürütüldü. 121 bin konut, çok devasa bir çalışma. Sadece binalar değil 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. Şehrin altyapısı tamamen değişiyor. Asbest borular var, onları yeniliyoruz. Yeni arıtma sistemleri yapıyoruz. Eski arıtmaları faaliyete geçirdik, yeni arıtmalar yapıyoruz' dedi.

'MALATYA'YI MALATYALILARLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Şehrin eğitim, sosyal ve kültürel yönden gelişmesi içinde önemli yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Başkan Er, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Şehrin ekonomisine de yön vermemiz lazım. Sanayi ile ilgili çalışmalarımız var. Yeni sanayi alanları oluşturuyoruz. Mart ayında turizm çalıştayı yapacağız. 815 kişi kapasiteli bölgenin en büyük 7/24 açık kalacak kütüphanesini yapıyoruz. Çocuk kütüphaneleri de yapıyoruz, onlarca kütüphane inşa ediyoruz. Genç mekanlar, kitap kafe yapıyoruz. 2,5 milyar spor yatırımı yaptık, 1.5 milyar bir yatırım daha olacak. 4 milyar liralık gençlik ve spor yatırımı yapacağız. Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. Bir şey yapılacaksa sizlerin görüşleri bizim için önemli.'