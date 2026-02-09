Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları, 'Kalpten Dile Ezgiler' konseriyle Karacabey'de sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.
BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şef Kadir Masalcı'nın yönetiminde sahne alan sanatçılar, Hicaz makamında bestelenmiş eserleri seslendirdi.
Performanslarıyla büyük beğeni toplayan koro, gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: RSS