BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları, 'Kalpten Dile Ezgiler' konseriyle Karacabey'de sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

