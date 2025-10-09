Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında 9 ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları iş birliğinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi 9 ekip, 18 personel ve 6 araçla zararlının yoğun olarak görüldüğü 9 ilçede ilaçlama yapıyor.

Bu kapsamda Ortahisar ilçesi Kavala Mahallesi'nde yapı ve bahçe ilaçlamalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aynı zamanda vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyor. Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, kahverengi kokarca böceğinin 2017 yılında Gürcistan üzerinden Karadeniz Bölgesine girdiğini ifade ederek, '2003 yılından itibaren bölgemizde büyük bir yayılım gösterdi. 2025 yılında ise 37 vilayete yayılarak büyük bir istilacı tür halini almıştır' dedi.

1 MİLYON 400 BİN METREKARE ALAN İLAÇLANDI

Tarım zararlısıyla amansız derecede mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Sağır, 'Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, İl Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odalarımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda geçen yıl ve bu yıl Tarım İl Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde, Büyükşehir Belediyemize ait 9 ekip 18 kişiden oluşan personelimiz yaklaşık 22 bin noktada kışlak mücadelesine ilişkin ilaçlama yapmıştır. Yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekare alan ilaçlanmıştır. Halkımızın bu mücadeleye katılımı sağlanmadan başarı elde etmek mümkün değildir. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu noktada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, çalışmalara büyük destek vermektedir' diye konuştu.

KIŞLAK MÜCADELESİNE BAŞLANILDI

Ekim ayıyla birlikte kışlak mücadelesine başlanıldığını belirten Sağır, 'Hava sıcaklığının belli bir seviyenin altına inmesiyle kahverengi kokarcaların yapılarda saklandığı döneme girdik. Bu yapılarda mücadelemizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da kendi yapılarına gelen bu zararlıları toplayarak imha etmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu mücadelenin farklı yöntemleri de var. Biyolojik mücadele dediğimiz samuray arısının salınması. Bu da belli ölçüde yapılıyor. Sonuç almanın en az 5 yıl gerektirdiği bilimsel olarak ifade edilmektedir. Bunun yanında yine Mayıs ayı döneminde yapılardan bahçelere doğru kokarca böceği yönelmeye başlar. Bahçelerin de Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerinde belli aralıklarla ilaçlanması gerekmektedir. Bu mücadeleyi bir seferberlik anlayışıyla yerine getirirsek popülasyonu belli ölçüde kontrol altına almamız mümkün olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, 2 bin 550 feromon tuzak ve 600 litre ilaç temini ile bu mücadeleye destek oluyoruz' şeklinde konuştu.

HEP BİRLİKTE BU SORUNU ÇÖZMELİYİZ

Kavala Mahallesi Muhtarı Hasan Fahri Akçay, kokarca zararlısının yayılımının hayati bir mesele olduğuna dikkat çekerek, 'Özellikle fındık bahçelerimizde, sebzelerimizde ve meyvelerimizde büyük zarar görüyoruz. Bu mücadelede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e, İl Tarım Müdürümüz İsa Kaplan'a ve İlçe Tarım Müdürümüz Bülent Bayrak'a teşekkür ediyorum. Bu artık toplumsal bir sorun haline geldi. Halk-devlet dayanışmasıyla birlikte bu sorunu çözmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Halkımızı uyarıyoruz. Havaların sıcak gitmesiyle beraber aşırı derecede bir baskın var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu sorunu halledeceğiz. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım' ifadelerini kullandı.