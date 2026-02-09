Mudanya Yörük-Türkmen Derneği, Bursa Valiliği tarafından onaylanan tüzüğünün ardından geçici kurucu yönetim kurulunu oluşturarak resmen faaliyetlerine başladı.

BUURSA (İGFA)- Bursa'nın Mudanya ilçesinde Orhan Uysal öncülüğünde resmen faaliyetlerine başlayan Mudanya Yörük Türkmen Derneği'nin tüzüğü Bursa Valiliği tarafından onaylanması ardından ilk kurucu yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Derneğin kuruluş amaçları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, Yörük-Türkmen kültürünün kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Uysal, Türk kültürünün ana temellerini oluşturan dil, gelenek, görenek, töre ve folklorun günümüz bilgi ve teknolojileri kullanılarak yaşatılacağını ve gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti.

Başkan Uysal, ilerleyen süreçte düğün, toplantı ve konferans salonlarını da içeren bir dernek merkezi oluşturmayı planladıklarını belirterek, derneğin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak adına çeşitli organizasyonlar ve ticari faaliyetler yapılacağını kaydetti.

Bu arada Orhan Uysal başkanlığındaki Mudanya Yörük Türkmen Derneği'nin geçici yönetim kurulu ise; Ömer Tantekin, Kozan Yıldırım, Ertan Topçuoğlu, Mustafa Güngören, Halil Ada ve Mehmet Bulut'tan oluştu.