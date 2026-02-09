TÜİK verilerine göre İnegöl'ün yeni nüfusu 3 bin 753 kişi artarak 306 bin 4 olarak açıklandı. Bursa'da nüfus bakımından 4'üncü sıradaki yerini koruyan İnegöl, büyüme hızında 2'nci sırada yer aldı. Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye genelinde 18 ili geride bırakan İnegöl'ün hızlı büyümesinin sürdüğünü söyledi.

BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre İnegöl'ün nüfusu 306 bin 4 kişi oldu. 2024 yılında 302 bin 251 olan nüfus, bir yılda 3.753 kişi artarak binde 12,4 oranında yükseldi. Geçen yıl bu oran binde 10,1 olarak kaydedilmişti.

İNEGÖL BÜYÜME HIZINDA BURSA'DA 2'NCİ

Bursa ilçeleri arasında Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'in ardından 4. sırada yer alan İnegöl, nüfus artış hızı bakımından da Bursa'daki ilçeler arasında 2'nci sırada yer aldı. Türkiye genelinde nüfus artış hızının binde 5 olduğu 2025 yılında ülke nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi, Bursa'nın nüfusu ise 3 milyon 263 bin 11 olarak kaydedildi.

Yeni nüfus verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün hızlı büyüme ve gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Taban, 'İnegöl, sürekli ve hızlı bir gelişim ve büyüme süreci yaşıyor. Nüfusumuz her yıl hem artıyor hem de artış hızı büyüyor. Artan nüfus da beraberinde eğitimden ulaşıma, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda artan bir hizmet ihtiyacı getiriyor. İnegöl Belediyesi olarak bu ihtiyaca cevap verecek projeleri ve çalışmaları hayata geçirmek adına çalışıyoruz' dedi.

İNEGÖL NÜFUS BAKIMINDAN 18 İLİ GERİDE BIRAKTI

İnegöl'ün 2025 yılı nüfusu TÜİK tarafından 306 bin 4 olarak açıklandığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: 'Son 1 yılda nüfusumuz 3.753 kişi arttı. Açıklanan verilere göre İnegöl nüfus olarak Bursa ilçeleri arasında; Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'in ardından 4'üncü sırada yer alsa da Bursa ilçelerinin nüfus artış haritasında Nilüfer'in ardından İnegöl 2'nci sırada. Artış hızı burada kritik nokta. Şehrimizin büyüme ivmesi güçlü. Ayrıca TÜİK verilerine göre İnegöl, Türkiye genelinde 18 ili geride bıraktı.'

İNEGÖL TÜRKİYE'NİN ÖZETİ

'İnegöl'ün bu hızlı nüfus artışı, şehrimizin cazibesinin ve ekonomik canlılığının bir göstergesi. İnegöl göç alan bir şehir. 81 vilayetin tamamından, Kafkaslardan, Balkanlardan, Türki Cumhuriyetlerden insanlar burada güzel bir birliktelik örneği sergileyerek yaşamını sürdürüyor. Bu yönüyle İnegöl, Türkiye'nin özeti diyebiliriz. Bu hızlı büyüme sürecinde altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimiz. Görev süremiz boyunca; yeni parklar, spor alanları, okul ve sağlık yatırımlarıyla şehrimizin yaşam kalitesini artırıyoruz. Ayrıca sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeler, İnegöl'ü sadece Bursa'nın değil, bölgenin de önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Önümüzdeki zaman diliminde kentsel dönüşüm projeleri, ulaşım altyapısı ve sosyal hizmet yatırımlarımızla şehrimizin gelişimine katkı koymaya devam edeceğiz. Şimdi 4 bin yeni toplu konut projesinin kura çekimi için gün sayıyoruz. Bu projeyle nüfus olarak da bir artış bekliyoruz.'