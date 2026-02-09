2022 yılında perdelerini açan İzmit Belediye Tiyatrosu, sahnelediği oyunların yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere yönelik verdiği tiyatro eğitimleriyle kentin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdüren İzmit Belediye Tiyatrosu, 2022-2023 eğitim döneminden itibaren çocuklara yönelik tiyatro eğitimleriyle yaklaşık 350 çocuğa ulaştı.

Bu süreçte çocuk kursiyerlerle birlikte toplam 12 adet yılsonu sahne performansı hazırlandı. Eğitim programları kapsamında; karakter yaratma, metin incelemesi, ses ve konuşma, hareket ile tiyatro metni yazımı gibi tiyatro disiplininin temel alanlarında eğitimler veriliyor. Katılımcılar, her yıl Haziran ayında sahneye çıkarak aldıkları eğitimi seyirciyle buluşturma fırsatı yakalayabiliyor.

İzmit Belediye Tiyatrosu'nda 8-13 yaş grubundan oluşan kursiyer sınıflarının yanı sıra, iki yıl eğitim almış başarılı öğrenciler arasından 'Çocuk Oyuncu Grupları' da oluşturuldu. Bu özel grupta yer alan çocuklar, sahne deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyor. Oluşturulan Çocuk Oyuncu Grubu, 2025-2026 eğitim ve tiyatro sezonunda 'Masalcı Köyü' adlı çocuk ve gençlik tiyatrosu oyunuyla sahne almaya hazırlanırken, yetişkin ve profesyonel oyuncularla birlikte sahnelenecek oyunun provalarına başladı. Masalcı Köyü, çok yakında İzmitli çocuklarla buluşacak.