KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencisi Zehra Erdem, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Her Zaman Barış Abisi' Ödüllü Ses Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

Erdem, İzmit ilçesinde 'En İyi Ses' dalında birincilik elde ederek büyük takdir topladı. Genç yetenek, aynı yarışmada kostüm dalında ise il genelinde ikincilik başarısı göstererek başarısını taçlandırdı.

NİTELİKLİ EĞİTİMİN MEYVESİ

Güçlü sesi, etkileyici yorumu ve sahne performansının yanı sıra kostüm seçimiyle de jüri üyelerinin beğenisini kazanan Zehra Erdem, yarışmada sergilediği çok yönlü performansla öne çıktı. Aldığı bu ödüller, Erdem'in müzik alanındaki yetkinliğini ortaya koyarken, Sanat Akademisi'nin nitelikli ve disiplinli eğitim anlayışını da bir kez daha gözler önüne serdi.