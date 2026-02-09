İzmit Belediyesi, Migros depo işçilerinin düşük zam teklifi ve sendikal baskılara karşı sürdürdüğü direnişe Çayırova'daki eylemi ziyaret edip yemek ikram ederek destek verdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Migros depo işçilerinin düşük zam teklifine, sendikal baskılara ve işten atmalara karşı sürdürdüğü direnişe destek verdi.

İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur direnişteki Çayırova Migros depo çalışanlarını ziyaret etti. İşçilere İzmit Belediyesi Çınar Ekibi tarafından İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler ikram edildi.

Eray Bodur'a CHP İl Yöneticisi Fahrettin Ekinci ve CHP Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Ekinci eşlik etti. Eray Bodur İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileterek, direnişlerine destek vereceklerinin altını çizdi. İşçiler de desteklerinden dolayı Fatma Başkan ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.