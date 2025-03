Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Cengiz Cengisiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. İ. Cüneyt Balcıoğlu, Prof. Dr. Serkan Erkan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hicran Epsoylu, Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Nebi Sürüm ve Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Serpil Ece Aras Öztürk, makamlarında ziyaret edildi.

Erhan İnce ve Derya Hüner, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, “Siz değerli hekimlerimiz her gün her şartta hayatı iyileştiriyorsunuz. Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi bizlerin temennisi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bugün ve bir gün değil her gün için Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek adına teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Ziyaretlerde başhekim, başhekim yardımcıları ve yöneticilere günün anısına hediye takdim edildi. Sağlık çalışanları yapılan ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdi.