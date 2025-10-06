İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz kış spor kursları başladı. Bu dönemde 8-12 yaş arasındaki çocuklar; jimnastik, basketbol, voleybol ve yüzme gibi farklı branşlarda spor eğitimi alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlamayı amaçlayan kurslar, çocukların kış aylarını daha verimli geçirmesine, sporu sevmesine ve özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, sporu Maltepeli çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Kış dönemi boyunca sürecek olan kurslar, çocukların hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri için önemli bir fırsat sunuyor.