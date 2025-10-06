Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın, Gaziantep Basketbol'u 84-79 mağlup ederek üçte üç yaptığı zorlu müsabakayı tribünden takip ederek sarı siyahlı takıma destek verdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyespor'un sahasında Gaziantep Basketbol'u mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında taraftarı önünde Gaziantep Basketbol'u 84-79 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan ve basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da takip etti. Büyük bir coşku içinde takımlarına destek veren sarı-siyahlı taraftarlar, galibiyette önemli rol oynadı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAÇINI KAZANDI

Mücadelenin tüm periyotlarında üstünlüğü elinde tutan Büyükşehir, ilk periyodu 27-17 önde tamamladı. İkinci periyotta fark biraz azalsa da soyunma odasına 46-41'lik skorla üstün girdi. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-siyahlılar, final periyoduna 65-60 önde girdi. Son bölümde hem sahada hem de tribünde üstünlüğünü koruyan Konya Büyükşehir, mücadeleyi 84-79 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Konya Büyükşehir Belediyespor, haftayı 2. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin 4. haftasında 12 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaeli BŞB Kağıtspor ile karşılaşacak. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

GAZZE UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde tribünlerde anlamlı bir mesaj verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek amacıyla 'Sumud Filosu' temalı kareografi sergilendi. Konyalı taraftarlar, Gazze halkına destek olurken terör devleti İsrail'e tepki gösterdi.