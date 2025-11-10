İstanbul Maltepe Belediyesi, ara tatilin başlamasını fırsat bilerek çocuklar için birbirinden ilginç, hem eğlendiren hem de bilgilendiren etkinlikler düzenlemeye başladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, belediyeye bağlı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, ara tatil etkinlikleri düzenlemeye başladı.

8 Kasım'da başlayan etkinliklerde ilk olarak İlker Kılıçer, 'Rüya Dede ile Hikâyeler' tiyatrosu ile sahne aldı. 9 Kasım'da ise 'Çılgınca eğlenmeye, doyasıya öğrenmeye hazır mısın?' sloganıyla Eğlenceli Bilim Partisi düzenlendi.

Çocukların ve velilerin büyük ilgi gösterdiği gösteride, Bilim Parkı'nın sunduğu eğlenceli ve birbirinden ilginç bilimsel deneyler uygulamalı olarak gösterildi.

TOP UÇURMADAN BUZ DENEYİNE:

Müzik ve dansla başlayan gösteri, saç kurutma makinesi ve hava kompresörü ile top ve balon uçurma, havai fişek fırlatma, gazlarla ateş yakma, ses ve buhar deneyleri, buhar fırlatma, buz deneyi, top fırlatma gibi etkinliklerle devam etti. Yer yer çocukların da katıldığı etkinlik, çocukların hayal güçlerinin gelişmesine de katkı sundu.